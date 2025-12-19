Att klä sig som en R&B-dansare från 2000-talet: den oväntade modetrenden

Efter låga klänningar och ballerina-inspirerade stilar hämtar modevärlden inspiration från 2000-talets R&B-koreografi för att inspirera till en streetstyle- och sensuell garderob. Höftåtsittande joggingbyxor och bara magmuskler hyllar rörelsefriheten hos dansare som Aaliyah och Destiny's Child.

Lågmidjade joggingbyxor, bar midja

Träningsbyxor som bärs extremt lågt på höfterna och avslöjar magen dominerar gatorna och TikTok-flöden. Populära av Bella Hadid och Emily Ratajkowski, frammanar dessa "träningsbyxor" silhuetter av tjejgrupper i full framträdande, och blandar komfort och kompromisslös sensualitet.

[bädda in]https://www.tiktok.com/@chrishild.official/video/7576943106818444566[/bädda in]

Mager toppar och lager-på-lager-klänningar

Korta t-shirts knutna eller halvt uppklädda i lager, benvärmare som når upp till knäna: dessa detaljer fångar estetiken i studiorepetitioner. Varumärken som Iet Franz ser sina designer bli virala, bäras både till dans och för att klä upp sig i stan.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Bella 🦋 (@bellahadid)

RnB 2000-talet, från banan till pallplatserna

Aaliyah, Beyoncé och Britney Spears populariserade redan denna choreo-stil: baggy byxor, braletter och en självsäker attityd. Idag exploderar #choreo med 300 000 användningar på TikTok, vilket förvandlar R&B-arvet till en modebesatthet för generation Y2K.

Rörelsefrihet och kroppspositivitet

Denna återupplivning hyllar kroppar i rörelse, långt ifrån rigida normer. Pilates och koreografi frigör silhuetten och bjuder in till en blandning av atletisk komfort och djärv femininitet, vilket ekar ikonerna som dansade kompromisslöst.