Search here...

Rihanna återupplivar trenden med XXL-örhängen under sitt besök i Paris

Modetrender
Naila T.
@badgalriri/Instagram

I Paris bevisade Rihanna återigen att stil kan vara en djärv och glädjefylld lekplats. Under vår/sommar 2026 Haute Couture Fashion Week (20-25 januari) tog hon XXL-örhängen tillbaka i rampljuset och förvandlade en enkel accessoar till ett sant uttryck för självförtroende och kraft.

Ett framträdande som inte gick obemärkt förbi.

I Paris för att delta i Diors haute couture-visning följde Rihanna inte bara trenderna: hon förkroppsligade dem omedelbart. Efter visningen – den allra första för den nya konstnärliga ledaren Jonathan Anderson – sågs hon på efterfesten i en outfit förhöjd med en spektakulär detalj. Den kvällen var det hennes örhängen som stal showen och påminde alla om att stil kan vara uttrycksfull och kraftfullt självsäker.

Dessa örhängen har sitt ursprung i en personlig och poetisk berättelse. Den irländska designern Jonathan Anderson sägs ha mottagit en bukett cyklamen från John Galliano, den ikoniska figuren inom House of Dior, strax innan han färdigställde sin kollektion. Denna symboliska gest gav upphov till en kraftfull blommig estetik, där blomman blir en visuell talisman, en länk mellan minne, skapande och överföring. Förvandlade till spektakulära smycken förkroppsligar dessa cyklamen en känslig, uttrycksfull och djupt modern couture, som Rihanna har burit med naturlighet och självförtroende.

XXL-lockar, lookens riktiga stjärnor

När hon lämnade Dior-festen var alla blickar riktade mot Rihanna och hennes överdimensionerade blommiga örhängen. Inspirerade av de som setts på catwalken avbildade de gigantiska, tredimensionella cyklamen i nyanser av vitt och lila. Dessa skulpturala blommor ramade elegant in hennes ansikte och gav omedelbart karaktär till hennes outfit med en vit t-shirt, raka jeans, pumps och en fuskpälshalsduk.

Budskapet är tydligt: du behöver inte överdriva för att vara anmärkningsvärd. En enda slående accessoar, vald med avsikt, räcker för att förvandla en outfit och få dig att känna dig kraftfull, vacker och helt och hållet dig själv.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av StyleVitae (@stylevitae)

En trend som exploderar på sociala medier

Inte helt oväntat blev Rihannas bilder snabbt virala på sociala medier. Fashionistas, stylister och stilentusiaster berömde hennes unika förmåga att identifiera statement-plagg och lyfta dem till ett måste. XXL-örhängena, som redan setts på Dior-visningen, identifierades omedelbart som säsongens viktigaste accessoar.

Varför sådan entusiasm? För att de erbjuder ett enkelt och glädjefyllt sätt att uttrycka sin personlighet, att hylla sitt ansikte, sina drag och sitt utseende, utan kompromisser eller begränsningar.

Hur integrerar man XXL-lockar i sin vardag?

Goda nyheter: du behöver inte en modevisning eller en röd matta för att bära överdimensionerade örhängen. De passar enkelt in i din vardagsgarderob och ger stil och en touch av enkel elegans. Här är några tips för att integrera dem:

  • Välj uttrycksfulla former: blommor, spiraler, hjärtan, droppar eller organiska former ger rörelse och ramar in ansiktet vackert.
  • Välj lätthet: harts, tyg, genombruten metall eller återvunna material ger volym utan att lägga till vikt.
  • Skapa kontrast: matcha dina XXL-örhängen med en enkel outfit – enfärgad t-shirt, strukturerad kavaj, minimalistisk klänning – för att låta accessoaren uttryckas fullt ut.
  • Experimentera med din frisyr: uppsatt hår, en rufsig knut eller en kort klippning kommer att framhäva dina lockar ännu mer.
  • Utforska de tillgängliga alternativen: många märken och designers erbjuder catwalk-inspirerade designer till överkomliga priser och i en mängd olika stilar.

Kort sagt, XXL-örhängen är mer än bara ett modeuttalande. De förkroppsligar ett sätt att hävda sig själv, hylla ditt ansikte, din kropp och din stil, utan att försöka smälta in i bakgrunden. Liksom Rihanna inbjuder de dig att vara djärv, lekfull och uttrycka dig själv med glädje och självförtroende. Oavsett om du bär dem för en utekväll, en arbetsdag eller bara en fika med vänner, påminner dessa överdimensionerade smycken dig om att din stil är en förlängning av din personlighet – och att din personlighet förtjänar att bli sedd, hyllad och applåderad.

Naila T.
Naila T.
Jag analyserar de samhällstrender som formar våra kroppar, våra identiteter och våra relationer med världen. Det som driver mig är att förstå hur normer utvecklas och förändras i våra liv, och hur diskurser om genus, psykisk hälsa och självbild genomsyrar vardagen.
Article précédent
Den skandinaviska detaljen som förvandlar rockar i vinter

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Den skandinaviska detaljen som förvandlar rockar i vinter

I vinter räcker det med en enkel accessoar för att förvandla din kappa: ett skärp över den. Direkt...

Mode: Detta djurmönster kommer att ersätta leopardmönster år 2026

Efter år av obestridd dominans förbereder sig leopardmönstret på att ge efter. År 2026 kommer ett nytt djurmönster...

Länge ansedd som "föråldrad", gör den här skon en stor comeback 2026

Trodde du att ballerinaskor var förpassade till barndomsminnen eller "alltför prydliga" garderober? Tänk om. År 2026 gör denna...

Detta smycke, som en gång troddes vara reserverat för mormödrar, gör en trendig comeback den här säsongen.

Länge förpassad till diskreta rockar och en annan eras stela stil, gör broschen nu en comeback som är...

"Inverterad kapsel": år 2026 säger de adjö till minimalistiskt mode

Efter den "tysta lyxens" tid – den där eleganta minimalismen bestående av neutrala toner och tidlösa snitt –...

Denna klassiska pryl från mormors skåp är vinterns måste!

Mitt i vintern, mitt i denna polarkyla, är det otänkbart att gå ut med blottad hals. I år...

© 2025 The Body Optimist