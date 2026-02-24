Denna ikoniska väska från 90-talet gör en stor comeback på catwalken.

Mode älskar att resa genom tiden, och i år 2026 sätter det återigen ner sina resväskor på 90-talet. En kultväska från detta decennium gör comeback, redo att förföra de som älskar plagg som är både självsäkra och tidlösa.

Fendi Baguette gör en storslagen comeback

Det är omöjligt att prata om 90-talets it-väskor utan att nämna Fendi Baguette. Denna kompakta väska, som skapades 1997 av Silvia Venturini Fendi för modehuset Fendi, markerade en vändpunkt i lyxaccessoarernas historia. Namnet är inspirerat av en enkel och mycket parisisk gest: att bära en baguette under armen.

Kort, strukturerad och iögonfallande, den var aldrig designad för att vara diskret. Tvärtom, den gör ett uttalande. På 90-talet blev den snabbt en symbol för urban sofistikering, anammad av kändisar och popkulturikoner. Nästan trettio år senare dyker den upp igen på catwalks och gator i modehuvudstäderna. Och den kommer inte tillbaka blygt: den gör ett djärvt uttalande.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Luisa World (@luisaworld)

En ikon driven av popkulturen

Baguetten har också sin mytiska aura att tacka televisionen. I kultserien "Sex and the City" bär karaktären Carrie Bradshaw, spelad av Sarah Jessica Parker, den vid ett flertal tillfällen. En numera legendarisk scen visar Carrie som korrigerar en tjuv: "Det där är inte en väska, det är en baguette!" En replik som förvandlade accessoaren till ett kultföremål.

Idag är denna nostalgiska dimension i full gång. Minimalistiska silhuetter, monokroma ensembler och åtsittande snitt inspirerade av 90-talet skapar de perfekta förutsättningarna för dess comeback. Baguette kompletterar med självförtroende dessa looks.

En silhuett som överskrider årtionden

Denna väskas bestående attraktionskraft ligger i dess omedelbart igenkännbara form: rektangulär, kompakt, med ett kort handtag och karaktäristiskt spänne. Under årens lopp har den tillverkats i en mängd olika material, färger och ytbehandlingar.

På 2000-talet förkroppsligade den en djärv och lättillgänglig elegans. I år, 2026, återvänder den, omprövad men trogen sitt DNA. Dess storlek passar perfekt dagens behov: mindre än de överdimensionerade tote-väskorna från 2010-talet, ligger den i linje med trenden med kompakta väskor, designade för att bära det nödvändigaste utan att vara klumpiga. Den kompletterar naturligt din silhuett. Dess charm beror inte på en specifik kroppsform: den framhäver helt enkelt din stil.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Editorialist: Lyxig styling och outfitidéer (@editorialist)

90-talets nostalgivåg

Baguette-väskans återkomst kom inte från ingenstans. Arkiven från 90- och 2000-talet blev en viktig inspirationskälla. Denna period frammanar uppkomsten av supermodeller, inflytelserika TV-serier och en kultur av statusaccessoarer. Väskor var inte längre bara praktiska; de blev symboler för identitet.

Autentiska vintageprylar är särskilt eftertraktade på sociala medier. Vissa äldre utgåvor av Baguette säljs vidare till höga priser på begagnatmarknaden, ett bevis på att dess lockelse fortfarande är intakt. Att äga en vintagemodell visar på oklanderlig smak och en god modesinne.

I slutändan fortsätter Fendi att erbjuda samtida nytolkningar: nya material, raffinerade broderier och moderniserade ytbehandlingar. Designens essens förblir dock densamma. Denna återupplivning illustrerar en grundläggande trend: istället för att ständigt förnya sig, återaktiverar modehusen sina arkiv och engagerar sig i sin egen historia. Och återkomsten av Fendi Baguette-väskan bevisar att en väldesignad accessoar kan fortsätta att lyfta vilken silhuett som helst, årtionde efter årtionde.