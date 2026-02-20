"Svindlande höjder": Hur den här filmen inspirerar vår garderob

Handlingen i "Wuthering Heights", filmatiserad av den otroliga Margot Robbie och hennes karismatiske motspelare Jacob Elordi, utspelar sig på Yorkshire-hedarna under 1800-talet. I filmatiseringen byter skådespelerskan Barbies godisrosa färg mot den gåtfulla Catherine Earnshaws yllekappor och imponerande klänningar. Och denna dramatiska stil resonerar med våra moderna garderober. Det handlar inte om att strosa runt i tidstypiska kläder; det handlar om balans.

Den fascinerande klädkoden i Wuthering Heights

Filmen "Wuthering Heights", redan hyllad som årets romantiska komedi, hämtar inspiration från den stora Emily Brontës litterära fantasi och transporterar publiken till ett vilt, vindpinat landskap som domineras av grå himmel. Kostymerna, liksom huvudpersonernas, är dramatiska, överdådiga och respektlösa. Kort sagt, de har karaktär. Den dominerande stilen? Gotisk-romantisk, en smart blandning av puffärmar och mörka nyanser, tunna blusar och läderunderkjolar.

Dessutom, även om dessa tyger kan ha hetsat upp purister inom engelsk litteratur, som pekade på ett överflöd av frihet med den viktorianska erans klädkod, så fick de verkligen fashionistas hjärtan att rusa iväg. Skandalösa röda, utsmyckade korsetter burna i rustik stil, böljande blusar, rikliga volanger och smickrande draperingar. Den neo-viktorianska estetiken i "Wuthering Heights" hoppar från fiktion till att pryda våra silhuetter. Förutom att, om du inte har en maskeradbal eller en maskeradfest i sikte, är det svårt att anamma den eldiga Catherine Earnshaws voluminösa kläder i jeans- och sneakers-eran.

Det är dock också möjligt att förkroppsliga denna rebelliska karaktär utan att det känns som att man vaknat upp i fel era. Välj helt enkelt plagg individuellt, blanda stilar och lek med detaljerna. Och där har du det: en signaturlook värdig Brontës sidor, en look som lätt fängslar ögat.

Att kopiera filmens stil utan att få den att se daterad ut är en riktig konst.

Var lugn, Margot Robbie är inte den enda som kan bära röda sammetskappor, rokokosmycken, XXL-klänningar och organza. Även om allt verkar passa Hollywoods modellstudent, kan vi ta hennes viktiga modeelement på inspelningsplatsen och sätta dem i ett annat sammanhang.

Det krävs dock lite erfarenhet för att prova denna charmigt gammaldags stil. Att klä sig som Cathy är en risk och kan ibland se daterat ut. Som tur är har vi redan en bra grund i Emerald Fennells adaption, där hon lade sin personliga prägel på scenkläderna.

Tanken är att hämta inspiration från Cathys garderob för att förbättra en outfit eller ge en touch av stil, inte att exakt kopiera hennes look. Därför används spets sparsamt i ärmsluten eller vid fållen på en topp. Organza lämpar sig för transparenta lekar och blir det primära tyget för våra blusar. Krinolinkjolar, å andra sidan, finner mer moderna varianter och tar mindre plats på benen. Den orörda blusen med sin barocka känsla matchas med utsvängda jeans eller läderkjolar.

Slutligen bryter vi upp det "poetiska" tillvägagångssättet med mer "rockiga" skor som ankelboots med fyrkantig tå eller urbana sneakers. För att vintage-looken ska fungera för oss behöver vi kontrast.

Det här är modeplaggen som krävs för en Brontë-look.

För att låta Cathys karaktär påverka vår stil och ta över vår garderob behöver vi bara några bra basplagg. Vår garderob kan lätt bli en tidsmaskin. För att skapa outfits som får dig att känna dig som en hjältinna från en period, här är de bästa modetipsen från "Wuthering Heights":

Bomullsklänningar. Förutom att vara otroligt bekväma, framkallar dessa bomullsplagg Cathys vilda och naturliga själ. De ser bäst ut med volanger eller off-shoulder-modeller.

Smycken som verkar komma från ett arvegods. En medaljong med flera reflektioner, en ring med en stor diamant, ett halsband av kostympärlor eller en guldbrosch. Smycket framhäver sin närvaro på huden.

En blus med puffärmar. Bara detta plagg förkroppsligar hela identiteten hos "Wuthering Heights". Både klassiskt och bohemiskt, det skapar en balans mellan ren enkelhet och bekymmerslös övergivenhet. Och uppmärksamhet ägnas åt detaljerna: broderade kanter, jabotkragar…

Utsökta korsetter. En gång ett föremål för förtryck, återuppfunnit av Bridgerton och sedan Wuthering Heights, är korsetten nu främst dekorativ. Den är inte längre den struktur av sociala begränsningar den en gång var, bara en återspegling av god smak. Broderad, prydd med spets eller skimrande mönster, är korsetten ett vackert tillskott till vilken garderob som helst.

Medan regissören av "Wuthering Heights" gjorde vissa justeringar av Brontës kostymer, kan vi göra detsamma och lägga till vår egen personliga touch. Efter Wednesdays mörka estetik och Bridgertons Regency- stil utforskar vi ett annat tema från det förflutna.