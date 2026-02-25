Search here...

Detta ikoniska par från 1990-talet återupplivar en oväntad modetrend

Modetrender
Léa Michel
Extrait de la série « Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette » (2026)

Ryan Murphys nya serie "Love Story" återupplivar entusiasmen för den minimalistiska och ikoniska stilen hos JFK Jr. (son till John Fitzgerald Kennedy) och Carolyn Bessette-Kennedy (modejournalist och hustru till John Fitzgerald Kennedy, Jr.), och blandar chic nykterhet och avslappnad coolhet.

En duo som omdefinierade 90-talets chic

Ryan Murphy regisserar "Love Story", en serie som skildrar den tragiska romansen mellan John F. Kennedy Jr. (spelad av Paul Anthony Kelly) och Carolyn Bessette-Kennedy (Sarah Pidgeon), fram till deras död 1999. Denna tragedi förvandlar deras gryniga paparazzifoton till heliga modereliker, vilket inspirerar en våg av nostalgi bland Generation Z. Pinterest-moodboards exploderar: böljande sidenklänningar, pannband och rena silhuetter gör en stark comeback.

Carolyn Bessette, musan för "radikal" minimalism

Carolyn förkroppsligar sinnebilden av diskret elegans: blont hår bakåtsatt i en precis knut, svarta loafers och snedskurna skjortklänningar som slingrar sig runt kroppen utan att begränsa den. Hennes stil – perfekta snitt, lyxiga tyger och neutrala toner – gör återhållsamhet till ett kraftfullt vapen i en era av grälla logotyper och algoritmisk överdrift. Trots hennes motvilja mot berömmelse blev hennes uppriktiga ögonblicksbilder riktmärket för "tyst lyx" före sin tid.

JFK Jr., kungen av enkel hög/låg

John F. Kennedy Jr. blandade enkelt Armani-kostymer och omvända baseballkepsar, vilket förebådade dagens eleganta streetwear. Draperade halsdukar, tröjor över skjortor och en avslappnad preppy-estetik: hans "high/low"-garderob avskaffade gränserna mellan Park Avenue och Downtown, med en naturlig självsäkerhet som fångar essensen av 90-talet.

Denna legendariska duo påminner oss slutligen om att "sann stil" föds ur autenticitet. I en värld mättad av maximalism bevisar deras minimalistiska arv – återupplivat av "Love Story" – att tidlös elegans inte behöver skryta för att vinna över folk.

