Den här modellen återupplivar trenden med kroppssmycken för sommaren 2026.

Modetrender
Julia P.
@celinaralph / Instagram

Under solen blir modet lättare och friare. I sommar 2026 återuppstår en ikonisk trend subtilt: kroppssmycken. Nyligen upptäckt på Instagram återupplivar modellen Celina Ralph dessa fina accessoarer som elegant pryder huden.

En strålande look som lockar alla blickar

I en serie foton tagna i Brasilien syns Celina Ralph i en ljus tropisk miljö och visar upp en naturligt självsäker sommarsilhuett. Vad som särskilt drar blickarna till sig? Delikata, fina kroppssmycken, burna som en andra hud.

Ett särskilt slående drag är en diskret, nästan omärklig smyckeskinnsdel på magen, samt fina kedjor som varsamt omsluter kroppen. Effekten är enkel men otroligt effektiv: kroppen framhävs utan att bli överväldigad. Denna metod belyser en grundläggande idé: varje kropp förtjänar att hyllas som den är, utan transformation eller överdriven konstfärdighet. Här blir smycken en allierad, inte en begränsning.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Celina Ralph (@celinaralph)

Kroppsmyckenas stora comeback

Även om den här trenden kan verka ny, är den faktiskt en fortsättning på en stil som redan var mycket populär på 2000-talet. Då fanns midjekedjor, piercingar och fotlänkar överallt. Idag gör kroppssmycken comeback ... men med en mer minimalistisk och modern stil. Ut med den flashiga looken: in med finess, lätthet och elegans.

På sociala medier hyllar många användare denna soliga och naturliga estetik. Dessa accessoarer har fördelen att de kan ge en sofistikerad touch till en sommaroutfit. En enkel detalj kan räcka för att förvandla en look. För sommaren 2026 sticker redan flera plagg ut:

  • Fotledsarmband, tidlösa och enkla att bära
  • tunna kedjor runt midjan
  • diskreta magsmycken
  • fina accessoarer som följer kroppens linjer

Enkla element, men som omedelbart framkallar högtider, värme och frihet.

En somrig estetik, någonstans mellan enkelhet och nostalgi

Det som gör kroppssmycken särskilt tilltalande idag är deras inkluderande och kroppspositiva tillvägagångssätt. Det handlar inte om att dölja eller korrigera, utan om att framhäva. Oavsett din kroppsform, stil eller relation till din kropp, anpassar sig dessa smycken till dig, inte tvärtom. Det finns inga strikta regler, bara önskningar.

Kroppssmyckenas framgång kan också förklaras av dess starka koppling till sommarens bildspråk. Solsken, gyllene hud, lätta tyger… allt passar till dessa diskreta accessoarer. Vintageinspirationen från 2000-talet blandas här med en mer modern estetik. Resultatet: en tillgänglig, lättanvänd och definitivt trendig modetrend.

Kort sagt, kroppssmycken gör comeback med ett enkelt löfte: att framhäva din figur som den är, med lätthet, självförtroende och stil. Dessa smycken, som redan har setts i flera nya kollektioner, kan mycket väl bli säsongens måsten.

Jag är Julia, en journalist som brinner för att upptäcka och dela fängslande berättelser. Med en kreativ skrivstil och ett skarpt öga strävar jag efter att levandegöra ett brett spektrum av ämnen, från aktuella trender och samhällsfrågor till kulinariska läckerheter och skönhetshemligheter.
Varför "osannolika" väskor är så populära år 2026

Varför "osannolika" väskor är så populära år 2026

Efter den slitna väskan, som ger en illusion av åratal av användning, kommer nu trompe-l'œil-väskorna. It-girls och trendiga...

Hailey Bieber bär den djurmönstrade klänningen som redan är ett måste i vår.

På röda mattan sticker vissa stilar ut mer än andra. På den berömda efterfesten för Oscarsgalan väckte den...

Stylister älskar det: den här looken håller redan på att bli sommarens trend.

Efter en oändlig vinter med lager på lager-på-lager-kläder och begränsad stil kanske du undrar hur du ska välkomna...

Att knyta skosnörena på det här sättet är den nya trenden för 2026

I modevärlden kan detaljer ibland förvandla en vardaglig accessoar. På sociala medier drar ett särskilt sätt att snöra...

Denna "livfulla röda" färg som ses på Victoria Beckham kommer sannolikt att dominera säsongen.

Ibland räcker en enda färg för att fånga allas uppmärksamhet. I Paris återuppväckte en look av Victoria Beckham...

"Moorcore", trenden inspirerad av den här nya filmen som fängslar en ny generation

Film berättar inte bara historier; den inspirerar också våra garderober och inredningar. Med den senaste lanseringen av filmen...