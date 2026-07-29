Den synliga BH:n gör en stor comeback bland 2026 års trender.

Modetrender
Léa Michel
Photo d'illustration : Design by Magnific

Den döljer sig inte längre: år 2026 kliver BH:n fram ur skuggorna och intar en central plats i de trendigaste lookerna. Länge ansedd som ett intimt plagg att dölja, håller den nu på att bli ett sant stiluttryck. Denna utveckling hyllar personligt uttryck och friheten att skapa en outfit som speglar din individualitet.

När BH:n blir ett modeplagg i sig

Glöm idén om ett enkelt, praktiskt underplagg: BH:n hävdar sig nu som ett plagg som väljs ut och visas upp. Den har funnits i vår-/sommarkollektionerna 2026 hos ett flertal modehus och tar sig in i eleganta, moderna och karaktärsfulla silhuetter. Bärs den som en liten topp, i kombination med en elegant kostym eller avslöjas under en strukturerad jacka, genomgår den en fullständig förvandling. Denna förvandling är inte bara estetisk: den återspeglar ett nytt sätt att tänka kring kläder.

@malikaxm Min favorit trend just nu BH - @Lounge Cargos @Urban Outfitters Europe #sommaroutfits #spetsbh #outfitinspo ♬ ingen askungen - kwn

En återblick på 80- och 90-talen

Denna trend är inte helt ny. Redan på 1980-talet hade vissa designers valt att ta detta plagg ut ur underklädesvärlden och placera det i mitten av silhuetten. På 1990-talet fortsatte rörelsen innan den gradvis försvann ur sikte. År 2026 gör den comeback med ett annat tillvägagångssätt. Den synliga BH:n förkroppsligar en naturlig, ohämmad och självsäker attityd. Den blir ytterligare ett sätt att anpassa sin stil, utan att behöva följa några strikta regler.

Tre enkla sätt att anamma det med stil

Om du gillar den här trenden finns det flera alternativ som gör den enkel att integrera i din garderob.

  1. Det första alternativet är att bära en bh under en överdimensionerad kavaj. Denna kombination skapar en fin kontrast mellan ett figurnära plagg och en lösare passform, för en look som är både elegant och självsäker.
  2. En annan möjlighet: lager-på-lager. En lätt öppen skjorta, en tunn väst eller en jacka som burits naturligt kan avslöja en fin rem eller en spetsdetalj, samtidigt som den bibehåller en subtil look.
  3. För en mer avslappnad look kan en bomullsbralette kombineras med lågmidjade byxor, jeans eller en böljande kjol. Det är ett bekvämt alternativ som prioriterar välbefinnande samtidigt som det bibehåller en elegant touch.

En trend som hyllar alla sätt att klä sig

Utöver modetrenden illustrerar den synliga BH:n en bredare utveckling: den av en garderob där varje plagg kan hitta sin plats enligt dina önskemål. Det som en gång var dolt blir synligt, inte för att dra till sig uppmärksamhet till varje pris, utan helt enkelt för att klädkoder utvecklas.

Naturligtvis är du inte skyldig att anamma den här trenden om den inte passar din stil eller dina preferenser. Mode är framför allt ett utrymme för frihet: alla ska kunna välja de kläder de känner sig bra i. Och om du inte gillar ett utseende betyder det inte att du inte kan respektera andras val. Mångfalden av stilar är just det som gör modet så rikt.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
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