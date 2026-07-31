Denna "mormors"-stil av glasögon håller på att bli den trendiga bågen för hösten 2026.

Länge avfärdade som "mormorsglasögon" av modemedia och den kollektiva fantasin, gör dessa diskreta bågar comeback. Idag tilltalar de med sin raffinerade look och retrokänsla, utan att införa några strikta regler. De bästa glasögonen är trots allt de du känner dig bekväm i.

Små bågar gör comeback

Det är omöjligt att ignorera denna skolstartstrend för 2026: glasögon med tunna bågar och små linser finns överallt. De har blivit populära på sociala medier under estetiken "kontorsiren" och hämtar inspiration från kontorskläder från slutet av 1990-talet och början av 2000-talet.

Deras signum? En diskret silhuett, ofta rektangulär, ibland lätt uppåtböjd i ändarna, vilket ger en strukturerad touch till en outfit. De är mer än bara ett viralt fenomen, utan har blivit en stående del i nya kollektioner.

Detaljerna som gör skillnaden

För att fånga denna estetik återkommer vissa egenskaper regelbundet. Bågar föredrar smala linjer, i metall eller lättviktsacetat, långt ifrån mycket tjocka modeller. Glasen förblir relativt kompakta, i kontrast till XXL-formaten som kännetecknade tidigare säsonger.

Färgmässigt är svart och sköldpaddsfärgat fortfarande säkra kort, medan guld- eller silverfinish erbjuder en lika elegant look. Tanken är inte att helt förändra din stil, utan att ge den en touch av karaktär med en diskret accessoar. Ett par nya glasögon eller solglasögon är ibland allt som krävs för att skapa ett annorlunda intryck, samtidigt som du förblir trogen din stil.

En trend... men aldrig en skyldighet

Även om dessa bågar gör en stark comeback betyder det inte att de passar alla, och inte heller att andra stilar försvinner. Uttryck som "mormorsglasögon" är i själva verket etiketter som populariserats av media, snarare än att återspegla verkligheten.

I slutändan är mode först och främst en lekplats. Oavsett om du föredrar små, minimalistiska bågar, överdimensionerade former, färgglada modeller eller till och med vintageglasögon, finns det ingen åldersgräns eller regel för att bära det som återspeglar din personlighet. Trender kan inspirera, men de bör aldrig diktera dina val.