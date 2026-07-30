Den här kjolmodellen kommer att bli ett måste för hösten 2026.

Länge förbisedd till förmån för jeans eller byxor, gör den långa stickade kjolen comeback för hösten/vintern 2026. Mysig, elegant och lätt att bära, den är redo att bli ett nyckelplagg för hösten/vintern 2026/2027. En trend är dock bara ett förslag, inte en regel. Det viktigaste är att bära det som får dig att må bra.

Den långa stickade kjolen ändrar status

Den har ibland ansetts vara ett sekundärt plagg, framdraget ur garderoben på dagar då man inte visste vad man skulle ha på sig. Ändå får den långa stickade eller virkade kjolen en helt ny dimension den här säsongen. Den ansluter sig till de stora hösttrenderna tillsammans med långa kappor.

Dess största fördel? Den erbjuder en vacker balans mellan komfort och stil. Stickningen ger en åtsittande, omslutande känsla utan att du känner dig dold under flera lager. Till skillnad från mycket lätta sommarkjolar har den ett mer strukturerat fall, vilket gör att du kan skapa en komplett outfit på några sekunder.

Ett material som gör hela skillnaden

För att omfamna denna trend med glädje är valet av tyg avgörande. En fin, ribbad stickning följer kroppens konturer naturligt samtidigt som den bibehåller ett vackert fall. Den rör sig med dig och framhäver din silhuett utan att försöka ändra den.

Blandningar av merinoull och viskos är särskilt uppskattade för sin mjukhet, värme och förmåga att bibehålla ett vackert fall över tid. När det gäller färger skapar djupa nyanser som vinrött, kamelrött, ecru eller bläckblått enkelt en elegant look, särskilt med monokromatiska kläder.

Tre idéer för att använda det i vardagen

Den eleganta och enkla versionen fungerar utmärkt med en tunn polotröja som är lätt instoppad framtill, knähöga stövlar och en rakt skuren kappa. En perfekt kombination för en dag på kontoret eller en utekväll på stan. Letar du efter en mer moderiktig look? Att kombinera en tröja och kjol i samma stickning skapar en harmonisk och bekväm silhuett. Varför inte lägga till en mer strukturerad jacka för kontrast? För en mer avslappnad look, prova en löst sittande skjorta över kjolen och ett par loafers. Kombinationen av ett mjukt tyg och ett mer strukturerat plagg ger enkelt karaktär till outfiten.

En trend, inte en skyldighet

Att se ett visst plagg överallt betyder inte att det absolut måste finnas i din garderob. Mode är först och främst ett sätt att uttrycka din personlighet och känna sig bra i dina kläder. Tillbaka till skolan behöver inte nödvändigtvis betyda kjolar, oavsett om det är för jobbet, skolan eller bara vardagskläder. Byxor, jeans eller andra plagg du älskar att bära är helt acceptabla. Det finns inget som heter en obligatorisk outfit bara för att du är kvinna.

Om du gillar en lång stickad kjol, kör på den: den har många fördelar, inklusive komfort, värme och mångsidighet. Om det inte är din stil, gå vidare utan att känna dig skyldig. Det bästa plagget är alltid det där du känner dig mest som dig själv.

Bekväm, mångsidig och en fröjd att bära – den långa stickade kjolen är ett attraktivt alternativ för dem som söker kläder som är både praktiska och snygga. Utöver sin trendiga dragningskraft erbjuder den långa stickade kjolen ytterligare en fördel: dess form övergår lätt i olika årstider. Ett till synes diskret plagg, men ändå kapabelt att ge en garderob riktig personlighet.