"Ikonisk": Bella Hadid återupplivar denna legendariska 2000-tals trend

Bella Hadid är ingen främling för att göra ett stiluttalande, men hennes resa till Aspen, Colorado, i slutet av december gjorde definitivt intryck. Fotograferad i den snötäckta semesterorten återupplivade supermodellen en trend som många trodde hade förpassats till modearkiven: tajta leggings nerstoppade i höga UGG-stövlar. Resultatet? Sociala medier brinner för mycket, och år 2000-nostalgin gör comeback.

Leggings-UGG-duon: en rehabiliterad ikon

På 2000-talet etablerade den amerikanska affärskvinnan och mediepersonligheten Paris Hilton och den amerikanska skådespelerskan och stylisten Nicole Richie denna duo som den officiella uniformen för it-girls. Vid den tiden förkroppsligade den avslappnad lyx. Bella Hadid följer i denna tradition och uppdaterar konceptet. Hon väljer tekniska svarta leggings, ultrastretchiga, som omsluter kroppen utan att dra åt den, och stoppar ner dem i UGG-stövlar, en direkt blinkning till de ikoniska modellerna från början av 2000-talet. Här är kroppen inte dold: den hyllas. Leggingsen blir som en andra hud, designade för att smickra alla kroppstyper med mjukhet och självförtroende.

När avslappnad möter lyx

Bella Hadid är en briljant mästare på att förvandla en bekväm outfit till ett modeuttalande. För att undvika "loungewear"-looken lägger hon till en enorm, överdimensionerad fuskpälsjacka, lika spektakulär som den är varm. Kontrasten är perfekt genomförd: generös volym upptill, rena linjer nedtill.

Detaljen som gör hela skillnaden? En livfull röd vintage Chanel-väska, accessoarerad med en avslappnat knuten bandana. Aviatorsolglasögon kompletterar looken och tillför en touch av glamour. Det är inte längre bara en praktisk look; det är ett sätt att säga att komfort kan vara kraftfullt och onekligen moderiktigt.

Leggings, den förväntade stjärnan för säsongerna 2025-2026

Medan Bella Hadid har återigen fört leggings fram i rampljuset, bekräftar modevisningarna trenden. Prada, Chloé och Ferragamo har alla införlivat dem i sina senaste kollektioner, och burit dem under åtsittande kjolar, med strukturerade kavajer eller med knähöga stövlar. På gatan har den amerikanska modellen och entreprenören Kendall Jenner och den amerikanska skådespelerskan och regissören Katie Holmes redan anammat dem för att möta den urbana vintern med elegans och lätthet. Budskapet är tydligt: leggings är inte längre bara ett basplagg för sportkläder. De har blivit ett smickrande modeuttalande i sig.

Varför är den här comebacken så lockande?

Denna modeåterupplivning fungerar eftersom den svarar på en djup önskan: att känna sig bra i sina kläder utan att offra stil. Kombinationen av leggings och UGG förkroppsligar en mysig elegans, perfekt för både vintersemester och snöiga promenader. Den blandar nostalgins tröstande sötma med en ohämmad modernitet. Genom att hylla naturliga, bekväma och självsäkra silhuetter påminner Bella Hadid oss om att mode kan vara ett utrymme för kroppspositivitet och njutning.

I slutändan är återkomsten av UGG-leggingsen, som Bella Hadid självsäkert bar, mer än bara en återgång till 2000-talet: det är en inbjudan att ompröva vinterstil med komfort och självförtroende. Denna trend bevisar att man kan kombinera glamour och mysighet, modernitet och nostalgi, samtidigt som man hyllar silhuetten och kroppen i all sin mångfald.

Denna ungerska modell bekräftar mikrokjolens stora comeback 2026

