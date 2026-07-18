Den här trenchcoaten ser ut att bli höstens 2026 års nyckelplagg.

Om det finns en kappa som aldrig riktigt lämnar våra garderober så är det trenchcoaten. Hösten 2026 återuppfinner den sig själv med en mer "rockig" look. Den här säsongen är det en version i synnerhet som drar till sig all uppmärksamhet och lovar att bli det nya måstet-ha-plagget.

Trenchcoaten får en makeover

Trenchcoaten, som länge förknippats med den berömda beige gabardinen, har nu fått en finish som helt förvandlar dess utseende: läder. Med sitt släta, strukturerade utseende ger den direkt karaktär till en outfit samtidigt som den behåller den tidlösa elegansen hos detta ikoniska plagg. Mer omslutande än en klassisk modell är den perfekt för svala höstdagar. Bärs över en grov stickad tröja eller en mysig tröja, kombinerar den enkelt komfort och stil.

Hårklippningar för alla smaker

Det är omöjligt att missa: höstens/vinterns modevisningar har till stor del bekräftat återkomsten av trenchcoaten med lädereffekt. Dess framgång ligger också i dess mångfald. Gillar du klassiska silhuetter? Långa modeller med skärp är fortfarande ett säkert kort. Föredrar du en mer avslappnad look? Överdimensionerade versioner, med lätt sänkta axlar, erbjuder en modern och lättburen stil. De sista detaljerna gör också hela skillnaden: definierade skärp, överdimensionerade kragar, blanka eller matta texturer… Det finns otaliga varianter för att hitta den som matchar din personlighet.

Hur man anammar detta trendiga plagg?

Trenchcoaten i konstläder passar bra till en mängd olika kläder. Öppna över raka jeans och en stickad tröja ger den en sofistikerad touch till en vardaglig look. Uppknäppt och med skärp över en böljande klänning eller vida byxor skapar den en elegant och strukturerad silhuett. När det gäller färger är tidlösa nyanser som svart, choklad eller karamell fortfarande säkra kort, medan djupt grönt eller rödbrunt ger en mer originell touch.

Rätt val: välj konstläder

Även om läderlooken utan tvekan är den stora trenden för hösten 2026, finns det ingen skyldighet att välja djurskinn. Idag erbjuder många märken särskilt framgångsrika alternativ till konstläder som ger samma visuella effekt samtidigt som de är mer prisvärda.

Det är också ett val som ligger mer i linje med de ständigt föränderliga modetrenderna. Läder, som utvinns genom djurexploatering, kommer från huden från slaktade djur. År 2026, med många och alltmer högkvalitativa alternativ tillgängliga, låter valet av konstläder dig anamma denna trend fullt ut utan att stödja användningen av animaliska produkter.

Ett stycke designat för att hålla

Utöver sin succé den här säsongen har trenchcoaten med lädereffekt ytterligare en fördel: den är inte begränsad till bara en höst. Den har setts i både höst-/vinter- och vår-/sommarkollektioner och har etablerat sig som ett bestående plagg, kapabelt att överskrida trender och återuppfinna sig själv säsong efter säsong.

Trenchcoaten med lädereffekt är både tidlös och resolut modern, och bekräftar att en sann klassiker fortfarande kan överraska. Välj helst en version i konstläder för att kombinera stil, modernitet och ett mer djurvänligt tillvägagångssätt.