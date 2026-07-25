Den här typen av väska kommer att bli ett måste inför skolstarten 2026.

Modetrender
Léa Michel
Photo d'illustration : Peter Chirkov / Pexels

Efter flera säsonger som dominerats av miniväskor gör XXL-storlekar comeback. Hösten 2026 är den överdimensionerade axelväskan redo att bli det nya måstet. Elegant, praktisk och lätt att bära, den tilltalar de som söker en accessoar som är lika vacker som den är funktionell.

Storformat gör comeback

Miniatyrväskor, knappt stora nog att rymma det nödvändigaste, får nu ge vika för mycket rymligare modeller. Generösa totes och mjuka väskor är tilltalande på grund av deras kapacitet att rymma allt som behövs för en hektisk dag: plånbok, glasögon, vattenflaska, anteckningsblock eller till och med sminkväska. Denna utveckling återspeglar en önskan att prioritera accessoarer designade för vardagsbruk, utan att offra stil. Komfort återtar därmed en framträdande plats i säsongens trender.

En naturligt elegant stil

XXL-axelväskan har också en framgång i dess avslappnade stil. Tillverkad av mjuka material och smidigt läder ger den direkt en modern touch till vilken outfit som helst. Oavsett om den bärs under armen eller draperas över axeln följer den naturligt med dig och skapar en elegant och avslappnad look. Dess avsiktligt mindre stela utseende tilltalar dem som uppskattar mode som är både raffinerat och lätt att bära.

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Hur ska man anamma den här trenden?

Tack vare sin storlek drar den här väskan naturligt till sig blickarna. För att skapa en harmonisk silhuett kan den kombineras med mer strukturerade kläder, såsom en åtsittande jacka, en skräddarsydd väst eller skarpt skurna byxor. När det gäller färger är tidlösa nyanser som svart, choklad eller karamell fortfarande säkra kort som enkelt kompletterar vilken garderob som helst. Djärvare nyanser, å andra sidan, låter dig förvandla väskan till ett riktigt statement-plagg.

Tillbehöret som håller jämna steg med ditt tempo

Utöver sitt estetiska tilltalande tilltalar XXL-väskan främst vardagliga behov. Dess stora storlek gör den enkel att bära med sig alla nödvändigheter, oavsett om det gäller en arbetsdag, ett träningspass eller en spontan utflykt.

Praktisk utan att offra elegans, denna väska eliminerar behovet av flera väskor och följer dig enkelt hela dagen. Denna kombination förklarar varför denna trend är redo att bli en bestående stapelvara, långt bortom hösten 2026.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
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