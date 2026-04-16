Hon skapade en väska som knäpps som en bh, och internetanvändare älskar den.

Dammode
Fabienne Ba.
@mariegaguech / Instagram

Innehållsskaparen Marie Gaguech (@mariegaguech) har uppmärksammats med en video som visar upp en unik accessoar. I sitt inlägg "Vad finns i min @_sarah_levy-väska?" presenterar hon en design av Sarah Levy, avsedd att bäras direkt på bröstet och utformad som ett plagg som balanserar mellan praktiskt plagg och stiluttryck.

En väska olik alla andra

I sin video presenterar Marie Gaguech (@mariegaguech) Sarah Levy-väskan och betonar dess kompakta storlek samtidigt som den visar dess förmåga att rymma nödvändigheter. Det som omedelbart fascinerar är dess design. Till skillnad från en klassisk väska vilar den inte på axeln eller korsar bröstet. Istället fästs den direkt över framsidan av kroppen, med en konstruktion som tydligt påminner om en bh. Denna distinkta design är tillräckligt för att förvandla accessoaren till en riktig konversationsstartare.

En skapelse i korsningen mellan kläder och accessoarer

På sin webbplats presenterar den belgiska designern Sarah Levy denna modell som "Habit 01 Chest Bag Black". Produktbeskrivningen beskriver den som ett smidigt läderplagg med en integrerad ficka, justerbar axelrem och justerbart bystband. Med andra ord är det inte bara en visuell nyhet. Designern har utvecklat ett verkligt hybridplagg, någonstans mellan kläder, lädervaror och ett skulpturalt objekt. Detta tillvägagångssätt stämmer överens med hur flera artiklar presenterar hennes verk: en värld där accessoarer bärs nästan som en förlängning av kroppen.

Den här väskan drar till sig så mycket uppmärksamhet eftersom den spelar på flera nivåer samtidigt. För det första överraskar dess form och undergräver ett mycket välbekant garderobsplagg. Den tilltalar också användarna på grund av sin funktionalitet, eftersom Marie Gaguechs (@mariegaguech) video bygger just på idén att visa vad som kan stoppas inuti.

Sarah Levy, en designer som redan gör sig ett namn

Intresset kring denna skapelse kan också förklaras av Sarah Levys karriärväg. Den belgiska designern vann ANDAM Accessories Prize 2025, ett pris som bidrog till att öka hennes synlighet i modevärlden.

Hennes arbete beskrivs ofta som "ett sätt att återuppfinna vardagliga gester genom hybrida, uttrycksfulla och funktionella accessoarer." Denna väska som bärs över bröstet förkroppsligar perfekt denna filosofi: den syftar inte bara till att ge en outfit en accessoar, utan föreslår snarare ett nytt sätt att tänka kring var och hur en väska kan bäras.

I den här videon som visar upp Sarah Levy-väskan lyfter innehållsskaparen Marie Gaguech (@mariegaguech) fram ett plagg som utmanar konventionella accessoarnormer. Mer än bara ett ovanligt föremål, visar den här skapelsen hur de mest omtalade accessoarerna ofta är de som ändrar förväntningarna tillräckligt för att överraska utan att offra funktionalitet.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Denna plus size-modell delar med sig av sitt urval av strandkläder som kombinerar stil och komfort

