Vid 76 års ålder blev denna anställda en ikon tack vare sina perfekt stylade kontorskläder.

Dammode
Fabienne Ba.
@tatumlapoint _/TikTok

På sociala medier fångar plötsligt vissa personligheter uppmärksamhet. Ibland är det vardagliga personer som blir virala. Så är fallet med Carmella, en 76-årig kontorsarbetare vars snygga kontorskläder har vunnit internetanvändares intresse och skapat en riktig online-vurm.

En kollega som blev viral på TikTok

Historien fick fart när hennes kollega, Tatum La Point, delade flera videor på TikTok. Dessa videor visade Carmella anlända till jobbet i oklanderligt stylade kläder, bestående av strukturerade plagg och slående detaljer. Videorna blev snabbt virala. Internetanvändare berömde inte bara hennes stilkänsla utan också det självförtroende hon utstrålade i vart och ett av sina framträdanden. Denna framgång återspeglar en dynamik som är inneboende i sociala medier, där oväntade profiler kan bli virala på bara några dagar.

@tatumlapoint Träffa drottning Carmella! 👑 ♬ originalljud - 80-talshits

En särpräglad stil, långt ifrån åldersrelaterade klichéer.

Carmella beskriver sin stil som "självförståelig, polerad och djärv". Hon föredrar eleganta silhuetter, skräddarsydda snitt och iögonfallande plagg som återspeglar en tydlig visuell identitet. Hennes tillvägagångssätt är inte baserat på aktuella trender, utan på en djup förståelse för vad som passar henne. Med tiden har hennes stil blivit mer förfinad och vunnit precision och konsekvens. Denna positionering står i skarp kontrast till vissa förutfattade meningar som är förknippade med ålder.

Carmellas framgång är en del av en bredare rörelse som utmanar åldersrelaterade normer, särskilt inom mode och medierepresentation. I allt högre grad hävdar både offentliga och privata personer sin frihet att klä sig oberoende av sin generation. Sociala medier spelar en nyckelroll i denna utveckling och ger synlighet åt en mängd olika profiler. I detta sammanhang framstår Carmella som en konkret förkroppsligande av denna trend: en kvinna som bekräftar sin identitet utan att anpassa sig till traditionella förväntningar.

Carmellas berättelse visar hur en autentisk närvaro kan ge genklang långt utanför den professionella krets. Hennes stil, som hyllas för sin elegans och konsekvens, blir ett verktyg för ett bredare budskap om självförtroende och självuttryck. Genom hennes resa framträder en idé: stil är inte begränsad till en specifik åldersgrupp eller flyktiga trender.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Article précédent
Denna mamma och dotter omtolkar Carolyn Kennedys ikoniska utseende på Instagram och skapar furore.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Denna mamma och dotter omtolkar Carolyn Kennedys ikoniska utseende på Instagram och skapar furore.

1990-talets minimalism har aldrig riktigt lämnat våra garderober. På Instagram blåser en mor-dotter-duo – Kara Mendelsohn och hennes...

Ett skyltfönster krossas under modevisningen: Londonvisningen som sätter sociala medier i brand

En oväntad krasch inträffade under London Fashion Week. Under Erica Myats visning krossades ett skyltfönster framför publiken, vilket...

Varför utlöser denna "skadade" skjorta, som såldes för 1000 dollar, en global debatt?

En vit skjorta med ett brunaktigt märke, som om ditt strykjärn hade glidit… och prissatt till nästan 1...

Beige, grått, svart: varför våra garderober har skiftat mot neutralitet

Liknar din garderob alltmer en palett av sand, moln och natt? Du är inte ensam. Neutrala färger dominerar...

Våga bära baddräktslooken på vintern: en modeidé som fungerar

På vintern är temperaturerna knappast gynnsamma för badkläder. Om du inte bor på Tahiti och är immun mot...

I den här väskan som hittades på en secondhandbutik för 6 dollar gör den här amerikanska kvinnan en överraskande upptäckt.

Ett enkelt besök i en secondhandbutik innebar ett överraskande fynd för en amerikansk kvinna som letade efter en...