Hon återskapar ikoniska prinsessklänningar och förvandlar en barndomsdröm till ett kreativt projekt.

Från Askungen till Belle och Esmeralda återskapar hon våra barndomshjältinnors ikoniska dräkter i naturlig storlek. Hon har ingen trollstav, men hon har ett skickligt handlag och en skicklig nål. Denna erfarna designer, som hämtar inspiration från sagornas värld för att väcka sina tyger till liv, väcker vårt inre barn med varje design. Mer än konst är det utsökt hantverk.

Prinsessklänningar i verkligheten

Det var en gång en passionerad och begåvad ung sömmerska som förvandlade en gemensam fantasi till verklighet. Så här börjar denna moderna berättelse, genomsyrad av poesi och nycker. Askungens balklänning, Tingeling i skogsdräkt, Esmeraldas bohemiska dräkt eller till och med Barbie Fairytopias regnbågsensemble – dessa mytiska dräkter, som fick våra barndomsögon att gnistra och närde vår fantasi, existerar inte bara i fiktion. Designern @ _alexandra.louise_ , som säkerligen var välsignad vid födseln, skapar replikor av dem i naturlig storlek.

Och hennes skapelser är otroligt verklighetstrogna. De är inte alls som de billiga klänningarna i leksakskataloger, där strassstenarna skulle lossna vid minsta rörelse. Med några få saxklipp och ett par varv med symaskinen förvandlar hon ett enkelt tygstycke till ett majestätiskt plagg. Om Törnrosa var förbannad av ett spinnrock, drar denna designer, vars framtid verkar bestämd, nytta av en medfödd gåva för garn och stickor. När vi tittar på hennes designer, som får oss att vilja tro på enhörningar, magiska kvastar och outtalbara trollformler, återupptäcker vi vår barnsliga förundran. Det är svårt att inte föreställa sig själva i dessa kläder, som har ett så starkt sentimentalt värde.

Vi längtade efter dem hela vår barndom och bad om dem varje jul. Idag, i sin provisoriska verkstad, uppfyller denna unga kvinna en länge hållen önskan. På sina galgar har hon samlat alla kläder från våra barndomsikoner, från Barbie som prinsessan och hjärtat till Svansjön och Skönheten och odjuret. Varje plagg är förtrollande, en hyllning till dessa hjältinnor som bar tyll istället för kappor.

En medfödd kreativ talang som inger beundran

Denna sömmerska, som beskriver sig själv som en "heltidsprinsessa", ger en färgklick till våra trista nyhetsflöden. Som självlärd sömmerska lärde hon sig sy lika lätt som andra lär sig cykla. I slutet av 2020, mitt under nedstängningen och den globala slöheten, utvecklade hon en passion för denna hobby, vars utövare ofta har grått hår. Ihärdig och nyfiken förvärvade hon sina färdigheter genom att titta på YouTube-handledningar. Hon tränade sig själv på sin mormors symaskin. Och hon verkar ha en verklig talang för denna konst. Allt hon rör vid förvandlas till guld.

Och även om vissa kräver noggrant uppmätta mönster, komponerar hon sina plagg efter ögat och hämtar inspiration från vår barndoms tecknade serier. Det är en bedrift, det finns inget annat ord för det. Noggrannhet, lyxiga tyger, omarbetade korsetter , en färgpalett… Det som framträder ur hennes händer är en förklaring av vår barndomsvärld. Genom sina fängslande skapelser bygger hon en bro mellan världar och transporterar oss till en virtuell utopi.

Skämmer bort vårt inre barn, nål för nål

Medan Askungen behöver sin fégudmors magi för att bära en klänning som passar för ett kungligt tillfälle, har den erfarna sömmerskan sin egen formel: disciplin och precision. Dessa klänningar, som hör hemma i Barbies och andra Disney-karaktärers garderober, gör mer än att bara förvåna oss. De ger personlig tillfredsställelse och belönar barnet inom oss. För att återskapa dessa minnesvärda outfits handlar inte bara om att kopiera tecknade kostymer. Det handlar om att återuppliva känslor, minnen och den delen av oskuld som vi trodde att vi hade lämnat bakom oss.

I en värld där allt rör sig snabbt, där trender blixtrar förbi med blixtens hastighet, är det nästan en trotshandling att ta sig tid att skapa en prinsessklänning för hand. Det är att välja långsamhet, precision och passion. Det är att värdesätta hantverk i sin renaste form. Men det låter oss också glömma, under skapandets gång, våra vuxna ansvar och transporterar oss tillbaka till en tid då allt var "bättre".

I ett samhälle besatt av AI påminner denna sömmerska oss om hantverkets värde och vad det kan framkalla. Hon berör oss djupt och väcker vår nostalgi.