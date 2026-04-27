Varför väljer fler och fler kvinnor att sluta bära klänningar?

Länge ansett som det mest typiska "feminina plagget", nästan ett basplagg i garderoben, förlorar klänningen nu mark. Både på gatorna och i garderober vänder sig allt fler kvinnor medvetet bort från den. Bakom denna subtila men tydliga förändring ligger mycket mer än en enkel evolution inom mode: ett nytt sätt att tänka kring komfort, frihet och självuttryck.

Komfort först, inga kompromisser

Den främsta drivkraften bakom denna förändring är enkel och mycket konkret: komfort. Klädvanor utvecklas mot större praktiska aspekter, med en tydlig preferens för kläder som är enkla att bära varje dag.

Nyligen genomförda studier av damkläder visar en tydlig trend mot mer vardagskläder. Jeans, t-shirts och löst sittande plagg blir alltmer vanliga, medan klänningar och kjolar blir mindre vanliga. En Mintel-studie från 2025 visar till och med att 78 % av vuxna nu prioriterar komfort framför trender. Med andra ord behöver din outfit inte längre bara vara attraktiv; den måste också vara tillräckligt bekväm för att bäras hela dagen lång. Och i detta sammanhang vinner ofta byxor.

Ett säkerhetsproblem som fortfarande är alltför utbrett

Utöver komfort spelar även en känsligare fråga in: säkerhet i offentliga utrymmen. Siffrorna talar för sig själva. En Ipsos-studie från 2020 visar att 81 % av kvinnorna i Frankrike redan har upplevt trakasserier på offentliga platser. Bland dem anpassar en majoritet sitt beteende, och i synnerhet sina kläder, för att begränsa dessa situationer.

I det här sammanhanget kan det ibland uppfattas som en skyddande strategi att välja att bära byxor snarare än klänning. Det handlar inte om stil, utan om sinnesro. Och detta säger mycket om hur vissa kvinnor fortfarande måste navigera i sin omgivning.

Att arbeta hemifrån har förändrat vanor

En annan viktig faktor är ökningen av distansarbete. Sedan 2020 har många kvinnor sett sina dagliga liv förändras. Färre formella yrkesmässiga begränsningar, färre påtvingade klädkoder och mer frihet i att välja sina kläder. Som ett resultat har komfort blivit en permanent del av deras rutiner.

Vida byxor, mjukisjeans och vardagskläder har blivit vardagsplagg. Och när de väl har anammats är de svåra att ge upp. För många är tanken på att "vänja sig" vid vissa mer restriktiva plagg helt enkelt inte längre meningsfull.

En berättelse om frihet som sträcker sig långt tillbaka i tiden.

Denna rörelse är också en del av en längre historia. I Frankrike är det viktigt att komma ihåg att en förordning fortfarande förbjöd kvinnor att bära byxor utan tillstånd fram till 2013, trots att den sedan länge hade upphört att tillämpas. I århundraden kodifierades, standardiserades och reglerades så kallade "feminina" kläder .

Det gradvisa övergivandet av klädseln i vissa sammanhang är därför en del av ett historiskt kontinuum: det av en så kallad "feminin" garderob som vinner frihet. Från korsett till kostym, sedan till byxor, har varje steg markerat ett normskifte mot större autonomi.

Det är mer en fråga om identitet än en trend.

I slutändan är det aldrig neutralt att klä på sig. Det är ett sätt att presentera sig för världen, att må bra i sin kropp och under dagen. För vissa kvinnor är det ett medvetet, nästan symboliskt val att inte längre bära klänningar, som bryter med traditionella föreskrifter om kodifierad "femininitet". För andra handlar det helt enkelt om praktiskhet och fysisk komfort.

I samtliga fall uppstår samma dynamik: bekräftelsen av en stil som speglar vem du är, utan att behöva anpassa dig till yttre förväntningar. Och även om klänningen inte har försvunnit är den inte längre en implicit skyldighet. Den återgår till vad den alltid borde vara: ett alternativ bland många, fritt valt utifrån dina önskningar, din komfort och hur du känner dig i din egen kropp.