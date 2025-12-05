"Jag är 36 och har inga barn": den här skådespelerskan bryter ett tabu

I ett utdrag från sitt framträdande i podcasten "Know Thyself" säger den amerikanska skådespelerskan och sångerskan Lucy Hale helt enkelt: hon är 36 år gammal, ogift och barnlös, och det är helt okej. Hennes avsikt är att säga att det inte finns någon universell tidslinje för att gifta sig eller bilda familj, och att man inte ska stressa in i något om man inte känner sig redo, även om samhället ofta föreslår något annat.

Normalisering av olika livsvägar

När hon talar om sin ålder och personliga situation lyfter Lucy Hale fram den press som tynger kvinnor särskilt hårt när det gäller relationer, moderskap och den ökända "biologiska klockan". Hennes diskurs, däremot, främjar idén att alla utvecklas i sin egen takt, att man kan bygga en karriär, lära känna sig själv och sedan bestämma – eller inte – om man skaffar barn senare, utan skuldkänslor.

Mycket positiva recensioner online

Under utdragen som delades på sociala medier berömde många användare modet och uppriktigheten i hennes uttalande. Kommentarerna betonade att detta ämne fortfarande är tabu, och att det är uppfriskande att höra en välkänd skådespelerska öppet säga att att inte vara gift eller förälder vid 36 år inte gör någon till "efterkälken" eller ett "misslyckande". Den här typen av budskap hjälper till att normalisera mer mångsidiga livsvägar, långt ifrån de modeller som påtvingas av familj, kultur eller media.

Genom att offentligt bekräfta sin status erbjuder Lucy Hale en lugnande referenspunkt till alla dem som känner sig otaktade med sociala förväntningar och påminner dem om att deras värde inte mäts med en ring på fingret, inte heller med antalet barn.