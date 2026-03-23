"Jag hatar inte barn": Anklagad för att vara "respektlös" uttalar sig Chappell Roan

Anaëlle G.
@chappellroan / Instagram

Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Chappell Roan ville klargöra situationen genom att förklara att hon varken hatar barn eller sina fans och att hon inte var medveten om händelsen med den italienska landslagsfotbollsspelaren Jorginhos dotter under frukosten på hotellet.

Vad Jorginho kritiserar

Den tidigare Chelsea- och Arsenal-spelaren berättade att hans 11-åriga dotter, ett stort fan av sångaren Chappell Roan, helt enkelt kände igen henne och gick leende förbi hans bord utan att prata med henne. Han hävdar att en säkerhetsvakt sedan närmade sig hans fru och dotter i en "mycket aggressiv ton" och anklagade dem för "respektlöshet" och "trakasserier", till den grad att barnet började gråta. Jorginho ansåg att denna reaktion var "helt oproportionerlig" och påminde alla om att utan fans "är en artist ingenting".

Chappell Roans svar

I en video sa Chappell Roan att hon kände sig "ledsen för modern och barnet", samtidigt som hon vidhöll att hon inte bevittnade händelsen. Hon förtydligade att personen som ingrep inte var hennes egen livvakt och att hon inte hade bett någon att prata med familjen. Enligt henne gjorde modern och dottern "något fel", och det var "orättvist att en polis antog dåliga avsikter utan anledning".

"Jag hatar inte barn."

Inför anklagelser från internetanvändare om att vara "respektlös" eller ha problem med barn var sångerskan mycket tydlig: "Jag hatar inte barn, det är nonsens. Jag hatar inte människor som gillar min musik." Hon bad ändå mamman och den lilla flickan om ursäkt för obehaget som orsakats och betonade att ingen förtjänar att bli behandlad på det sättet bara för att de beundrar en kändis.

Denna kontrovers uppstår då Chappell Roan regelbundet uttalar sig om vad hon anser vara "obehagligt" eller påträngande fanbeteende, särskilt när vissa fans går över gränsen i verkliga livet eller online. Fallet Jorginho-Chappell Roan väcker slutligen debatten på nytt: hur kan vi skydda artisters integritet utan att straffa vanliga fans, särskilt när det handlar om ett blygt barn som bara tittar på avstånd?

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
