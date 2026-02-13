Search here...

Vid 65 års ålder strålar denna "Dirty Dancing"-stjärna på stranden

Jennifer Grey fortsätter att charma med sin naturlighet och energi. Den oförglömliga Baby Houseman från kultfilmen Dirty Dancing delade nyligen en serie bilder tagna under en strandsemester med vänner.

Ett tidlöst utseende

På det första fotot poserar Jennifer Grey knäböjande på en rosa handduk, iklädd en svart bikini och matchande solglasögon. Hennes hår är löst och vågigt, och hon ser avslappnad ut mot havet. I bildtexten nämner skådespelerskan en "efterlängtad tjejresa" och taggar sin väninna sedan länge, den amerikanska skådespelerskan Tracy Pollan. De två kvinnorna visar en glädjefylld kamratskap.

Ett andra foto visar de två vännerna tillsammans för en selfie, tydligt glada över att dela detta ögonblick. På en annan bild går Jennifer Grey självsäkert i grunt vatten, den här gången i baddräkt. Slutligen visar ett foto taget underifrån henne strålande mot en stenig bakgrund.

Internetanvändarna blev övertygade.

Kommentarfältet svämmar över av komplimanger. "Underbar", skriver en användare. "Du ser fantastisk ut", tillägger en annan. Ett fan refererar lekfullt till filmens ikoniska replik "Man lägger inte baby på en handduk", och vrider humoristiskt på en signaturfras från "Dirty Dancing".

Nästan 40 år efter premiären av filmen som gjorde henne till stjärnstatus fortsätter Jennifer Grey att förkroppsliga en frisinnad kvinna. Utan överdriven iscensättning hyllar dessa fotografier vänskap, självförtroende och glädjen i att vara helt och hållet sig själv.

Kort sagt, genom att dela dessa semesterstunder erbjuder Jennifer Grey en inspirerande bild av en uppfylld kvinna, sann mot sig själv. Ett bevis på att utstrålning inte kommer från ungdom eller normer, utan från äkthet och skönheten i varje kropp som utvecklas och hävdar sig över tid.

Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
"Jag trodde att kvinnor skulle hata mig": den oväntade bekännelsen från en stigande stjärnskådespelerska

