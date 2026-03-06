Vid 60 överraskar Brooke Shields med en bohemisk look

Anaëlle G.
@brookeshields/Instagram

Den amerikanska skådespelerskan och modellen Brooke Shields imponerade på Chloés första rad under sin första Paris Fashion Week för året. Ikonen "Pretty Baby" förvandlades till den ultimata "Chloé-tjejen", vilket gjorde en stilfull förskjutning mot urban bohemisk stil som skapade sensation.

Bohemisk chic

För höst/vinter 2026/2027 bar Brooke Shields en av märkets signaturkläder med lösa och böljande "böljande kappor", i kombination med en veckad rosettkjol. Denna bohemisk-moderna duo stod i skarp kontrast till hennes tidlösa klassiska stil och blandade lätta texturer med luftiga volymer som är typiska för huset.

I hjärtat av stjärnraden på första raden

Sittande på första raden bredvid Olivia Rodrigo och Oprah Winfrey utstrålade Brooke Shields självförtroende. Vid 60 års ålder förkroppsligar hon den "samtida" kvinnan: frisinnad, sofistikerad, med volym och textur tillsammans med naturlig elegans.

En djärv och elegant vändning

Långt ifrån de raka klänningar hon vanligtvis föredrar, markerar denna bohemiska look en djärv uppfräschning. Överdimensionerad kappa, strukturerad kjol, vågigt hår: Brooke Shields bevisar att du i alla åldrar kan återuppfinna din garderob med stil, trogen Chloés enkla DNA.

Med sin bohemiska Chloé-kappa gjorde Brooke Shields ett mästerligt parisiskt framträdande. Vid 60 års ålder omdefinierade hon den så kallade "Chloé-tjejen" för den mogna åldern och påminde oss om att sann stil föds ur självförtroende – och lite sömnadshjälp!

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
Sångerskan Rosalía gör ett oväntat uttalande om sin typ av man

