Den amerikanska skådespelerskan Chase Infiniti såg ut som en sann prinsessa i en överdådig indigofärgad volangklänning vid öppningen av Series Mania-festivalen i Lille, Frankrike.

En modern prinsessklänning

För att gå på röda mattan i Lille den 20 mars valde skådespelerskan en djupt indigoblå kreation, helt specialtillverkad av Louis Vuitton. Den lyxiga satinklänningen hade en romantisk volangringning, ett flerskiktat veckat liv och, framför allt, en voluminös kjol i korgform som blossade ut som en kunglig balklänning. Varje rörelse skapade en kaskadeffekt av tyg, vilket framhävde hennes samtida prinsessliga dragningskraft. Fansen älskade det: "En prinsessa" eller "Lila är din färg".

Minimal styling, maximal effekt

Som den nyaste ambassadören för ett lyxmärke lät Chase Infiniti klänningen tala för sig själv. Hon kompletterade sin outfit enkelt med en delikat vinrankmönstrad choker som omslöt hennes halsringning utan att överskugga klänningen. Hennes hår var uppsatt i en elegant uppsättning, som påminde om den sofistikerade makeup hon bar på Oscarsgalan, medan ny makeup förstärkte hennes hy, med rosiga röda läppar som subtilt kompletterade klänningens djupblå nyans.

Sedan hennes genombrottsroll som Willa i den Oscarsbelönade filmen "One Battle After Another" har den amerikanska skådespelerskan Chase Infiniti konsekvent visat upp spektakulära stilar: efter hennes kaskadformade lavendelfärgade klänning på Oscarsgalan har denna indigofärgade färg cementerat hennes status som "den nya drottningen av röda mattan". Hennes samarbete med lyxmärket Louis Vuitton – från Oscarsgalan till Series Mania-festivalen – har redan placerat henne bland de mest framstående modeambassadörerna för tillfället.