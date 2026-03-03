Inför kritik för sitt utseende svarar denna "Bridgerton"-skådespelerska med självförtroende

Léa Michel
Extrait de la série « Bridgerton »

Nicola Coughlan, stjärnan i "Bridgerton", avvisar förenklade etiketter om sin kropp och utropar sig till sitt strålande självförtroende. Den irländska skådespelerskan dekonstruerar giftiga normer och förklarar att det är "förenklat och tråkigt" att fokusera på sitt utseende, och föredrar att hylla sitt arbete och sin kropp som den är.

"Plus size-hjältinna": en etikett?

I en intervju med TIME , en ledande amerikansk nyhetstidning, uttryckte Nicola Coughlan sin upprördhet över termen "plus size-hjältinna" som användes efter hennes roll i säsong 3 av "Bridgerton". "Jag är några storlekar mindre än den genomsnittliga kvinnan i Storbritannien, och jag ses som en plus size-hjältinna. Att sätta min fysik i fokus är reduktivt och irriterande", beklagade hon sig.

Ett kraftfullt kroppspositivt budskap

Skådespelerskan, som arbetade hårt med serien, står inte ut med kommentarerna som fokuserar på hennes kropp: "Jag såg knappt min familj och mina vänner, och allt folk pratade om var mitt utseende... Jag tar inte det som en komplimang." Hon utmanade dem: "Och om jag gick ner mycket i vikt för en roll, skulle ni inte gilla mig längre? Det är vansinnigt och förolämpande." Detta kraftfulla svar illustrerar hennes orubbliga självförtroende inför kroppsskamning.

Den irländska skådespelerskan Nicola Coughlan påminner oss om att en skådespelerskas skönhet inte mäts i klädstorlekar, utan i talang, karisma och äkthet. Hennes budskap uppmuntrar alla kvinnor att avvisa snabba bedömningar och älska sig själva som de är, utan ursäkter eller rättfärdiganden.

En skådespelerska som inspirerar med sitt självförtroende

Hennes uppriktighet resonerar: genom att säga att hennes kropp inte är föremål för offentlig debatt öppnar hon upp utrymme för att prata om sin konst. Nicola Coughlan bevisar att sann styrka ligger i självacceptans och förkastandet av trångsynta normer, vilket inspirerar tusentals fans att omfamna sin unikhet utan att oroa sig för vad andra tycker.

Med detta kroppspositiva uttalande förvandlar Nicola Coughlan kritik till ett manifest för egenmakt. Stolt över sin kropp och sin resa visar hon att självförtroende vid 37 års ålder är det bästa svaret på kroppsskamning. Ett kraftfullt budskap: att döma en kvinna baserat på hennes utseende innebär att missa hennes sanna ljus.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
