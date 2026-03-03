Demi Moore skapade sensation tack vare en klänning gjord av ett överraskande tyg

På röda mattan vid SAG Awards 2026 visade kändisar upp sina djärvaste stilar. Bland dem väckte Demi Moore uppmärksamhet i en kreation av Schiaparelli.

Ett anmärkningsvärt framträdande vid SAG Awards 2026

Den 1 mars i Los Angeles firade Screen Actors Guild Awards – numera kända som SAG Awards – enastående prestationer inom film och tv. Demi Moore, nominerad till serien "Landman", gjorde en mycket omtalad entré. Skådespelerskan, som är stamgäst vid stora Hollywoodevenemang, valde återigen att förvandla sitt framträdande på röda mattan till ett sant modeuttalande.

En Schiaparelli-klänning i ett tyg med krokodileffekt

För 2026 års upplaga bar hon en svart klänning från Schiaparelli, designad av dess konstnärliga ledare Daniel Roseberry. Klädseln utmärkte sig genom sitt texturerade tyg, som imiterade krokodilfjäll, vilket gav silhuetten djup och karaktär. Den långa, strukturerade skärningen, i kombination med en hög halsringning, gav klänningen ett självsäkert utseende. Den mest slående kontrasten var baktill: ett voluminöst släp av vit tyll med svarta prickar bröt den svarta nykterheten och skapade ett kraftfullt visuellt samspel mellan tätt material och eterisk lätthet.

Skådespelerskan kompletterade sin outfit med en matchande kuvertväska och sammetspumps prydda med husets signaturmotiv av trompe-l'œil-guldlås. Ett diamanthalsband och en elegant chignon framhävde hennes drag och örhängen.

En slående, teatralisk silhuett

Detta stilval ligger i linje med Schiaparellis signaturestetik, känd för sina skulpturala skapelser och konstnärliga referenser. Kombinationen av ett tyg som påminner om djurskinn och ett luftigt tyllsläp illustrerade denna önskan att leka med kontraster. Demi Moore, som nyligen deltog i Gucci-visningen som regisserades av Demna på Milan Fashion Week, bekräftar därmed hennes förkärlek för starka, strukturerade silhuetter. På röda mattan föredrar hon regelbundet plagg som gör ett uttalande snarare än att vara diskreta.

En lojal koppling till SAG Awards

Även om Demi Moore inte har gjort många framträdanden på SAG Awards under åren, har varje framträdande varit minnesvärt. År 2025 vann hon priset för bästa kvinnliga huvudroll för "The Substance" i en svart Bottega Veneta-klänning med läderkorsett och en voluminös, volangrik kjol.

Några år tidigare hade hon valt en vintagekreation av Zac Posen, medan hon 2007, för sin nominering för "Bobby", bar en blå Alberta Ferretti-klänning. Dessa olika framträdanden avslöjar en gemensam tråd: en särskild uppmärksamhet på material och silhuetter, vilket gör varje framträdande till ett förväntat ögonblick.

Demi Moore fortsätter att inta en unik plats i underhållningsbranschen. Hennes stil utvecklas, men förblir trogen en viss idé om Hollywood-spektakel: noggrant utformade silhuetter, slående detaljer och en stark känsla för iscensättning. Med denna klänning med krokodileffekt och dess kontrasterande släp bekräftar hon sin förmåga att skapa sensation. Mer än bara ett utseende, denna look på SAG Awards 2026 fungerar som en påminnelse om hur mode förblir ett språk i sig på röda mattan.