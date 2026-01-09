Kate Moss dotter skapar furore på stranden med en blick som inte går obemärkt förbi.

Dotter till den legendariska Kate Moss, Lila Moss, skapar furore på Instagram med bilder tagna under sin drömsemester på Caymanöarna. I början av januari 2026 delade modellen en serie bilder där hon syns i en ultraminimalistisk svart baddräkt.

Diskret elegans i en svart tvådelad plagg

I en spegelselfie som publicerats på hennes Instagram-story bär Lila en svart triangelbikini som framhäver hennes figur. En svartvit sarong, knuten i midjan, fulländar denna eleganta och avslappnade strandlook. När det gäller accessoarer väljer hon enkelhet: ett fint guldhänge och hennes lätt vågiga blonda hår ramar in hennes ansikte, delvis dolt av hennes telefon. En enkel bildtext kompletterar fotot: "God morgon!"

[bildtext-id="attachment_432256" align="aligncenter" width="633"] @lilamoss / Instagram[/bildtext]

En drömresa till Palm Heights

På ett annat foto kopplar Lila av vid poolen på Palm Heights, ett femstjärnigt hotell populärt bland kändisar. Med en tidning i handen och färsk kokosnöt genom ett sugrör förkroppsligar hon den karibiska livsstilen med stil. Några dagar tidigare bodde även den brittiska sångerskan, musikern och skådespelerskan Lily Allen där med sina döttrar.

Liksom sin mamma utstrålar Lila Moss en magnetisk aura samtidigt som hon hävdar sin egen personliga stil. Vid bara 23 års ålder fortsätter hon med självförtroende sin karriär, trots kritik relaterad till hennes familjearv.

"Grace Grove": en tyst men gedigen succé

Utöver kampanjer för Miu Miu och Marc Jacobs Beauty har Lila också etablerat sig som en kunnig ung affärskvinna. Hennes företag, Grace Grove – uppkallat efter gatan i London där hon växte upp – genererade en nettovinst på en miljon euro år 2024, med en personlig förmögenhet uppskattad till 1,3 miljoner euro. Hennes far, Jefferson Hack, grundare av tidningen Dazed och tidigare partner till Kate Moss, kompletterar denna kreativa familjetrio. Med sina 1,68 meter bevisar Lila att i modevärlden trumfar karisma och vision utseende.

Ett inspirerande band mellan mor och dotter

I en nyligen genomförd intervju med Vogue berättade Kate Moss om deras nära relation: Lila, den organiserade, står i kontrast till sin mer intuitiva mamma. "Hon vet att hon kan säga nej, något jag aldrig lärt mig att göra", anförtrodde den ikoniska supermodellen. Lila bor i New York och står sin mamma, som hon FaceTimear dagligen, mycket nära. Tillsammans återuppfinner de bandet mellan mor och dotter inom modevärlden: en överföring genomsyrad av vänlighet, medvetenhet och självständighet.

Mellan naturlig elegans och oblyg ambition bekräftar Lila Moss att hon inte nöjer sig med att vara "dotter till". På stranden liksom i affärer odlar hon en kontrollerad, modern image, fri från klichéer.