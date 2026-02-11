"Skäms hon inte?": Den här modellens skidoutfit skapar kontrovers

Mitt i vintern utlöste den brittiska vuxenfilmsmodellen och skådespelerskan Lily Phillips en storm på sociala medier. Anledningen? Hennes skiddräkt. Med över 1,6 miljoner följare på Instagram delade hon en video på sig själv när hon åkte skidor i skiddräkt. Inlägget blev snabbt viralt och väckte beundran, hån och upprördhet.

Hans blick i backarna

På bilderna syns Lily Phillips iklädd en minimalistisk bikini, solglasögon och skidpjäxor. Bildtexten lyder humoristiskt "Uphill vs. Downhill", en fras avsedd att framkalla kontrasten mellan fysisk ansträngning och avkoppling. Inom några timmar fick bilderna över 13 000 gilla-markeringar, tillsammans med en flod av blandade kommentarer. Vissa internetanvändare berömde hennes självförtroende och djärvhet; andra kritiserade henne hårt för en klädsel som ansågs "olämplig" på familjeegendom.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Lily Phillips (@lilyphillip_s)

Reaktionerna var mycket delade.

Meningarna var delade under inlägget: ”Skäms hon inte? Det är olämpligt med barn i närheten”, beklagade sig en användare. ”Hon ser fantastisk ut!” svarade en annan beundrare. Debatten spred sig sedan till X (tidigare Twitter) och TikTok, där flera användare hånade ”denna absurda nya trend”. Andra, tvärtom, såg det som en lättsam och lekfull gest, långt ifrån någon avsiktlig provokation.

Lily Phillips vågar sig fullt ut

Inför kontroversen bad Lily Phillips inte om ursäkt; hon dubblade till och med liknande inlägg och poserade igen i backarna i andra färgglada baddräkter. Även om hon inte direkt tar upp kritiken verkar hennes ståndpunkt tydlig: att visa en yttrandefrihet och stil som är en integrerad del av hennes personliga varumärke.

I en tid då sociala medier dikterar både trender och kontroverser illustrerar Lily Phillips perfekt den suddiga gränsen mellan mode och skandal. Hennes look i backarna är förvisso splittrande, men den uppnår en sak: den får folk att prata. Frågan kvarstår dock högt uppe i de snötäckta bergen – ska stil alltid gå före tillfället?