Claudia Schiffer firar sin 24:e bröllopsdag med ett foto som berör hennes fans

Tjugofyra år av kärlek och ett oförminskat band. För att fira sin bröllopsdag med den brittiske filmregissören, manusförfattaren och producenten Matthew Vaughn delade den tyska modellen Claudia Schiffer ett foto från förr som berörde hennes fans.

Ett souvenirfoto från deras bröllop 2002

Den 25 maj 2026 firade Claudia Schiffer sin 24:e bröllopsdag med Matthew Vaughn. För att markera tillfället delade hon ett nostalgiskt foto på Instagram från deras bröllop, som ägde rum i England den 25 maj 2002. Fotot visar paret dansande, stirrandes in i varandras ögon, medan deras gäster tittade på med tillgivenhet. "24:e bröllopsdag idag!" skrev Claudia Schiffer till inlägget och lade till tre röda hjärtan i meddelandet.

En flod av meddelanden från stjärnorna

Inlägget rörde snabbt internet. I kommentarerna gratulerade flera kändisar, inklusive modellen Cindy Crawford och skådespelerskan Elizabeth Hurley, paret varmt och önskade dem en grattis på bröllopsdagen. Detta bekräftar att deras vackra historia fortsätter att inspirera långt utanför deras närmaste krets.

Genom att dela detta ömsint foto ger Claudia Schiffer sina fans en sällsynt glimt av hennes kärlekshistoria. Det är ett fint sätt att påminna alla om att hon, borta från rampljuset, förmodligen prioriterar ett meningsfullt familjeliv.