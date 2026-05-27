Tennisspelaren Aryna Sabalenka glänser med över 200 karat diamanter

På Roland-Garros glänste inte bara den belarusiska tennisspelaren Aryna Sabalenka, världsetta, med sina tennisfärdigheter. I sin öppningsmatch bar hon ett specialtillverkat smyckesset med över 200 karat ädelstenar.

Över 200 karat ädelstenar på gården

Aryna Sabalenka skapade furore redan vid första omgången av Paristurneringen den 26 maj 2026. Den fyrfaldige Grand Slam-mästaren entréerade planen prydd med ett specialdesignat smyckesset, specialdesignat för tillfället. Detaljen som väckte så mycket diskussion: smycket bestod av över 200 karat ädelstenar, en kombination av mer än 200 karat djupröda granater och 23 karat diamanter. Detta val var allt annat än slumpmässigt, eftersom dessa karmosinröda granater var speciellt utvalda för att hylla de legendariska grusbanorna på Roland Garros.

En Nike-outfit och minimalistisk sminkning

När det gäller sin klädsel valde Aryna Sabalenka en halvböljande vinröd och svart Nike-tennisklänning i kombination med vita Nike-sneakers och en svart klocka. Hon kompletterade looken med diskret men strålande smink, avbruten av rött nagellack, och sitt blonda hår uppsatt i en elegant knut – både praktiskt och snyggt. Trots temperaturer över 30 grader Celsius insisterade hon på att hon "inte kände tyngden av sina smycken" och förklarade att det var viktigt för henne att "känna sig vacker för att prestera bättre".

En hyllning till grusbanor, med tillstånd av Material Good

Detta smyckesset är skapat av Material Good, ett lyxigt smyckes- och klockmärke baserat i New York, för vilket Aryna Sabalenka är ambassadör. Hon hade redan burit deras kreationer vid Australian Open och US Open, men just detta set designades specifikt för Paristurneringen. På planen valde Aryna Sabalenka två lager halsband och ett par örhängen. De enskilda smyckena hon bar uppskattades till över 110 000 dollar (cirka 85 000 euro), medan det kompletta setet med tre halsband värderades till cirka 148 000 dollar.

Smycken som skapar kontrovers

Utöver deras estetiska dragningskraft gick dessa smycken verkligen inte obemärkt förbi, och det av goda skäl. Aryna Sabalenka visade upp dem bara några dagar efter att hon etablerat sig som en ledande figur i spelarnas kampanj för bättre prispengar i turneringar. Kontrasten utlöste reaktioner: värdet på smyckena hon bar på planen översteg prispengarna hennes motståndare fick för sin förlust i första omgången. När Aryna Sabalenka tillfrågades om denna uppenbara motsägelse avfärdade hon alla samband mellan hennes accessoarer och hennes förespråkande för spelarnas rättigheter.

En seger – och en miljonring

Aryna Sabalenka besegrade Spaniens Jessica Bouzas Maneiro i två set, 6-4, 6-2, och säkrade därmed sin plats i andra omgången. Mästarinnans passion för fina ädelstenar är inget nytt. De senaste månaderna har hon också setts bära sin imponerande förlovningsring: hennes partner, Georgios Frangulis, friade till henne i mars med en 12-karats oval diamant omgiven av smaragder – hennes favoritsten – ett smycke som uppskattas vara värt cirka en miljon dollar.

Mellan smycken värda över 200 karat, en hyllning till grusbanor och en "extraordinär" förlovningsring har Aryna Sabalenka därmed bekräftat att hon tänker glänsa lika mycket genom sin stil som genom sitt spel.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
