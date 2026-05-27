I en oväntad outfit väcker den här tennisspelaren uppståndelse

En glamorös svart klänning, en skimrande guldfärgad outfit: Naomi Osaka förvandlade sin entré på Suzanne-Lenglen-planen till en modevisning. På Roland-Garros utlöste hennes look lika mycket ovationer som kritik.

En entré i svart galaklänning på planen

Inför sin första omgångsmatch mot tyskan Laura Siegemund gjorde Naomi Osaka en slående entré på Court Suzanne-Lenglen. Den japanska spelaren dök upp klädd i en lång svart klänning, värdig en röd matta, designad av den schweiziska modedesignern Kevin Germanier. Väl på den parisiska grusplanen tog den fyrfaldiga Grand Slam-mästaren av sig klänningen för att avslöja sin matchoutfit: en skimrande guldfärgad ensemble.

En viral video och stående ovationer

På drygt en timme hade videon som publicerats av turneringens officiella sociala mediekonton redan passerat 140 000 visningar och fått cirka 2 000 gilla-markeringar. Naomi Osaka, som inte är främmande för att göra sig bemärkt på Grand Slam-turneringar, verkar ha omfamnat sin status som modeikon, som nu sträcker sig långt bortom sportens sfär. Med en touch av humor erkände hon att när hon provade sin klänning kände hon sig som "Eiffeltornet som blinkade vid midnatt", och oroade sig till och med för att solens reflektioner skulle störa domaren.

Dessa inlägg är inte universellt populära.

Medan många hyllar hans "kreativitet" övertygar dessa iscensatta framträdanden inte alla. Precis som med tidigare framträdanden ser vissa bedömare det som "en önskan att skapa uppmärksamhet", och debatten om hur stjärnorna på banan behandlas har återigen dykt upp.

Det här är inte första gången Naomi Osaka har orsakat kontroverser. Förra januari, vid Australian Open, dök hon upp på Rod Laver Arena iklädd en veckad klänning över vida vita byxor, toppad med en enorm beslöjad hatt och parasoll, resultatet av ett samarbete med Hongkongs designer Robert Wun. Återigen fördömde vissa tennisfans det som "ett PR-trick".

Det är viktigt att komma ihåg att kvinnliga idrottares kroppar, precis som alla andras, inte bör bli föremål för debatt eller dömande. Naomi Osakas klädval är främst en form av personligt uttryck. Att de kan verka överraskande i ett sammanhang som Roland-Garros beror främst på tennisens etablerade normer, snarare än någon önskan att "provocera", vara extravagant eller "skapa en känsla". I slutändan har dessa kläder ingen inverkan på hennes atletiska prestationer och illustrerar helt enkelt ett annat sätt att interagera med planen.

Naomi Osaka är redo att kliva fram på planen

Den tidigare världsettan, för närvarande rankad 16:e, Naomi Osaka bekräftade sin form på banan genom att besegra Laura Siegemund i raka set (6-3, 7-6) och göra sin debut i Paristurneringen. Segern kommer vid en avgörande tidpunkt för den fyrfaldiga Grand Slam-mästaren, som ofta har det svårt på den parisiska grusbanan. Den borde åtminstone för ett tag tysta ner kritiken mot hennes tidigare, ofta alltför teatrala, inhopp.

Med sin glamorösa klänning, guldfärgade outfit och hetsiga debatter gjorde Naomi Osaka återigen en lyckad medieentré på Roland-Garros. Och även om hennes val fortsätter att splittra opinionerna, bekräftar de en sak: både på och utanför planen lämnar hon ingen oberörd.