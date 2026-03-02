Den här överraskningsvideon från Rihanna kan mycket väl bekräfta hennes stora musikaliska comeback.

Fabienne Ba.
@badgalriri/Instagram

Efter år ägnade åt sina varumärken och familjeliv, kan Rihanna göra en musikalisk comeback? En video som nyligen publicerades på hennes sociala medier har varit tillräckligt för att återuppväcka hoppet hos miljontals fans.

Ett studioframträdande som återupplivar ryktena

I ett kort klipp som delats online syns Rihanna i en inspelningsstudio med hörlurar på, fokuserad på ett arbetspass. Även om få detaljer har avslöjats om det exakta innehållet i sessionen, satte bilderna snabbt sociala medier i brand. Detta enda utdrag är tillräckligt för att återuppliva spekulationerna kring hennes mycket efterlängtade nionde album, som hennes fans har fått smeknamnet "R9".

Sedan släppet av "Anti" 2016 har sångerskan inte släppt några nya studioalbum, trots flera enstaka samarbeten. Den här videon, som uppfattas som en stark signal av hennes fans, markerar en av de mest konkreta indikationerna på en musikalisk comeback som är på gång.

Ett inlägg delat av badgalriri (@badgalriri)

Tio år efter "Anti", en mycket efterlängtad återkomst

"Anti" släpptes i januari 2016 och bekräftade Rihannas konstnärliga utveckling och utforskade mer personliga och experimentella ljud. Albumet innehöll bland annat låten "Work", ett samarbete med den kanadensisk-amerikanska rapparen Drake, och etablerade sig som både en kommersiell och kritikerrosad succé.

Sedan dess har artisten drivit ett flertal projekt utanför musiken. Rihanna har utvecklat sitt kosmetikmärke Fenty Beauty, som har blivit en stor aktör i branschen, samt sin modekollektion Savage X Fenty. Samtidigt har hon byggt upp ett familjeliv med den amerikanska rapparen A$AP Rocky. Denna diversifiering förklarar delvis avsaknaden av ett nytt album, även om hon har behållit mystiken kring sina musikaliska projekt i intervjuer under de senaste åren.

"R9": ett projekt höljt i dunkel

Smeknamnet "R9" har cirkulerat bland fans i flera år, med hänvisning till sångerskans nionde studioalbum. Dock har lite officiell information släppts om dess musikaliska inriktning. Rihanna har antytt att "projektet inte nödvändigtvis kommer att följa nuvarande trender" och att hon vill "erbjuda något annorlunda".

Denna önskan att ta sin tid skulle kunna förklara glappet mellan albumen. Den senaste videon, om än kort, antyder att den kreativa processen är igång. För hans fans är det tillräckligt för att återuppväcka deras entusiasm.

En comeback som går bortom musiken

Utöver det implicita tillkännagivandet av ett nytt album understryker denna sekvens allmänhetens koppling till artisten. Rihanna definieras inte enbart av sina "kommersiella framgångar": hon förkroppsligar en viktig kulturfigur från 2000- och 2010-talen. Varje framträdande, varje ledtråd som delas på sociala medier får en särskild betydelse. Efter ett decennium av väntan väcker därför utsikterna till ett nytt musikaliskt kapitel stor förväntan.

Även om inget officiellt datum har bekräftats, kan den här överraskningsvideon mycket väl vara ett tecken på att Rihannas musikaliska comeback är närmare än vi tror. För hennes fans känns hoppet om att äntligen få höra "R9" nu mer påtagligt än någonsin.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
