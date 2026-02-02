Vid 52 års ålder debuterade Heidi Klum med en slående hårförvandling.

Den tysk-amerikanska modellen, tv-personligheten och skådespelerskan Heidi Klum fortsätter att trotsa ålders- och modekonventioner med en hårförvandling som omedelbart har fångat observatörernas uppmärksamhet. Långt ifrån att vara en enkel "frisyruppfräschning" markerar denna förändring en vändpunkt i hennes signaturstil: hon har övergett den rufsiga luggen som varit en stapelvara i hennes framträdanden i flera månader till förmån för en mer böljande frisyr.

En ljus, fransfri look för en uppfräschad stil

Heidi Klum har övergett sin rufsiga lugg, som hon burit sedan förra sommaren, till förmån för långt, honungsblont hår som är bakåtsvetsat med lager som ramar in ansiktet. Denna enkla frisyr framhäver hennes ansiktsdrag och glittrande örhängen, kompletterat av metallisk rostfärgad makeup på ögonlocken och persikofärgad makeup på kinderna och läpparna.

En röd klänning som stöd

På Clive Davis förfest inför Grammy-galan den 31 januari 2026 på Beverly Hilton bar den tyska supermodellen en röd halterneckklänning från Maria Lucia Hohan med en djup halsringning som nådde naveln. Det veckade, mikroreflekterande tyget skapade en flytande optisk illusion, som om den lågmidjade kjolen och överdelen var gjorda av flytande fransar, med en hög slits på vänster höft som avslöjade röda sandaler.

En lätt och luftig kappa för att fullända looken

Hon kompletterade denna monokromatiska look med en fluffig röd kappa som bars vid armbågarna, vilket gav en fantasifull touch till hennes strukturerade siluett. Heidi Klum poserade tillsammans med den amerikanska sångerskan, skådespelerskan och entreprenören Demi Lovato, den amerikanska skådespelerskan och sångerskan Dove Cameron och den kanadensiska modellen Winnie Harlow och bevisade återigen sin behärskning av dramatiska outfits.

Denna hårförändring är en avvikelse från den lugg hennes make Tom Kaulitz föredrar, vilket Heidi Klum avslöjade 2021 när hon klippte sitt eget hår "för att behaga honom". "Project Runway"-stjärnan bekräftar därmed sin önskan om något nytt, strax före Grammys (1 februari 2026).