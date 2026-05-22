I en spektakulär klänning överraskar Demi Moore med en ny frisyr

Den amerikanska skådespelerskan, producenten och regissören Demi Moore fortsatte sin rad av uppmärksammade framträdanden på filmfestivalen i Cannes den 21 maj 2026, i samband med visningen av filmen "La Bola Negra". Hon gick på röda mattan i en specialsydd ultramarinblå klänning från ett ledande franskt modehus. Utöver klänningen var det en ny frisyr som särskilt fångade blickarna: en kortare frisyr som markerar en betydande stilförändring.

En spektakulär blå klänning

Mittpunkten i denna framtoning, den ultramarinblå klänningen, drar blickarna till sig med sin intensiva färg och teatrala konstruktion. Den axelbandslösa, åtsittande livstycket skapar en strukturerad silhuett för Demi Moore, som kontrasterar mot kjolens spektakulära volym. Kjolen, skickligt draperad och rynkad, vecklas ut i en svepande, skulptural rörelse, vilket skapar en särskilt slående böljande effekt. Ett långt släp förlänger ensemblen och framhäver silhuettens högtidlighet. Den djupa, lysande ultramarinblå färgen står i skarp kontrast till mattans röda färg, vilket garanterar en omedelbart anmärkningsvärd närvaro.

En slående ny frisyr

Även om klänningen verkligen fångade blickarna, var det Demi Moores frisyr som också utlöste en reaktion. Skådespelerskan, länge känd för sitt mycket långa hår, valde en betydligt kortare, axellång klippning stylad i mjuka, voluminösa vågor. Denna nya klippning, som ramade in hennes ansikte naturligt, hyllades omedelbart som en av de mest framgångsrika hårförvandlingarna på årets filmfestival i Cannes.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Brad Goreski (@bradgoreski)

Ett värdefullt halsband som mittpunkt

För att komplettera klänningen med sin djupa halsringning valde Demi Moore ett slående halsband prydt med glittrande stenar, som bildar ett blommotiv runt halsen. Detta exceptionella smycke, en sann mittpunkt i hennes silhuett, fångar ljuset och ger en touch av strålande ädelhet som balanserar den övergripande färgskalan. Ett accessoarval som passar perfekt till hennes utseende.

Med denna spektakulära ultramarinblå klänning och sin nya frisyr har Demi Moore gjort ett av de mest omtalade framträdandena under den 79:e upplagan av filmfestivalen i Cannes (12-23 maj 2026).