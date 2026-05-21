I Miami skapar den här före detta tennisspelaren furore med sina sommarfoton.

Léa Michel
@geniebouchard / Instagram

Från Miami delade den tidigare kanadensiska tennisspelaren Eugenie Bouchard en serie soldränkta bilder på sitt Instagramkonto, vilket omedelbart väckte stor uppståndelse bland hennes följare. Bouchard, som gick i pension från professionell tennis i juli 2025, njuter av Floridastaden i en avgjort somrig och fridfull atmosfär, långt från rampljuset vid internationella turneringar.

En solig och avslappnad atmosfär

I en karusell med sju foton som publicerats på sociala medier visar den tidigare mästaren upp ett äkta vykort från Miami. Med en cocktail i handen, badande i det varma, gyllene ljuset som är typiskt för Florida, framträder hon i mjuka, lysande toner, med den karakteristiska atmosfären vid den amerikanska kusten i bakgrunden. "Det är den tiden på året! 🍹" skrev hon humoristiskt till inlägget och fångade med några få ord ögonblickets avslappnade anda och ankomsten av varmare väder.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Genie Bouchard (@geniebouchard)

Ett nytt, aktivt liv på sociala medier

Sedan hon drog sig tillbaka från elittävlingar i juli 2025 har Eugenie Bouchard gradvis återuppfunnit sig själv på sociala medier. Nu fri från det krävande turneringsschemat delar hon regelbundet ögonblick från sitt dagliga liv med sina fans: resor, träning, tid med vänner och soliga semestrar. Denna nya, mer personliga och mindre begränsade dimension av hennes offentliga närvaro har fängslat en lojal gemenskap som entusiastiskt följer vart och ett av hennes inlägg.

En tillbakablick på en anmärkningsvärd karriär

Utöver den somriga känslan i fotot är det värt att minnas kanadensiskanens imponerande sportkarriär. Eugenie Bouchard nådde bland annat världsfemman 2014, ett avgörande år då hon nådde semifinalen i Australian Open vid bara 20 års ålder, innan hon blev finalist i Wimbledon. Hon blev därmed den första kanadensiskan att nå en Grand Slam-singelfinal för sitt land. Tidigare juniormästare i Wimbledon 2012 fick hon även WTA:s utmärkelse för årets nya spelare 2013.

Med denna serie soldränkta foton publicerade från Miami påminner Eugenie Bouchard oss om att hennes pensionering från sporten inte på något sätt markerar slutet på hennes offentliga närvaro. Det är ett nytt kapitel, lättare och friare, som hon nu skriver om i sin egen takt och med naturlig lätthet.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
Efter dotterns födelse delar Hailee Steinfeld med sig av en reflektion över sin postpartumperiod.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Efter dotterns födelse delar Hailee Steinfeld med sig av en reflektion över sin postpartumperiod.

Några veckor efter att hon välkomnat sin första dotter valde den amerikanska skådespelerskan Hailee Steinfeld att öppna upp...

"Den vackraste på festivalen": den här modellen fängslar Cannes i en minimalistisk look

Den franska modellen och skådespelerskan Thylane Blondeau gjorde ett slående framträdande på röda mattan vid den 79:e filmfestivalen...

I en lång röd klänning lockar Adriana Karembeu alla blickar på röda mattan

Den 79:e filmfestivalen i Cannes (12-23 maj 2026) var särskilt livfull tack vare visningen av "Slaget vid de...

I en guldklänning lyser Ester Expósito upp filmfestivalen i Cannes

Ester Expósito, den spanska skådespelerskan och modellen känd för sin roll som Carla Rosón Caleruega i Netflix-serien "Elite",...

I Mexiko visar Zara Larsson upp sin figur i en paljettprydd look.

Den svenska sångerskan och låtskrivaren Zara Larsson delade en serie färgglada och soliga bilder på Instagram, tagna under...

I en fjäderprydd klänning gör Cindy Crawford en spektakulär comeback på catwalken

Vid en spektakulär modevisning på Times Square i New York den 17 maj 2026 gjorde Cindy Crawford sin...