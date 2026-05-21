I Miami skapar den här före detta tennisspelaren furore med sina sommarfoton.

Från Miami delade den tidigare kanadensiska tennisspelaren Eugenie Bouchard en serie soldränkta bilder på sitt Instagramkonto, vilket omedelbart väckte stor uppståndelse bland hennes följare. Bouchard, som gick i pension från professionell tennis i juli 2025, njuter av Floridastaden i en avgjort somrig och fridfull atmosfär, långt från rampljuset vid internationella turneringar.

En solig och avslappnad atmosfär

I en karusell med sju foton som publicerats på sociala medier visar den tidigare mästaren upp ett äkta vykort från Miami. Med en cocktail i handen, badande i det varma, gyllene ljuset som är typiskt för Florida, framträder hon i mjuka, lysande toner, med den karakteristiska atmosfären vid den amerikanska kusten i bakgrunden. "Det är den tiden på året! 🍹" skrev hon humoristiskt till inlägget och fångade med några få ord ögonblickets avslappnade anda och ankomsten av varmare väder.

Ett nytt, aktivt liv på sociala medier

Sedan hon drog sig tillbaka från elittävlingar i juli 2025 har Eugenie Bouchard gradvis återuppfunnit sig själv på sociala medier. Nu fri från det krävande turneringsschemat delar hon regelbundet ögonblick från sitt dagliga liv med sina fans: resor, träning, tid med vänner och soliga semestrar. Denna nya, mer personliga och mindre begränsade dimension av hennes offentliga närvaro har fängslat en lojal gemenskap som entusiastiskt följer vart och ett av hennes inlägg.

En tillbakablick på en anmärkningsvärd karriär

Utöver den somriga känslan i fotot är det värt att minnas kanadensiskanens imponerande sportkarriär. Eugenie Bouchard nådde bland annat världsfemman 2014, ett avgörande år då hon nådde semifinalen i Australian Open vid bara 20 års ålder, innan hon blev finalist i Wimbledon. Hon blev därmed den första kanadensiskan att nå en Grand Slam-singelfinal för sitt land. Tidigare juniormästare i Wimbledon 2012 fick hon även WTA:s utmärkelse för årets nya spelare 2013.

Med denna serie soldränkta foton publicerade från Miami påminner Eugenie Bouchard oss om att hennes pensionering från sporten inte på något sätt markerar slutet på hennes offentliga närvaro. Det är ett nytt kapitel, lättare och friare, som hon nu skriver om i sin egen takt och med naturlig lätthet.