Efter dotterns födelse delar Hailee Steinfeld med sig av en reflektion över sin postpartumperiod.

Några veckor efter att hon välkomnat sin första dotter valde den amerikanska skådespelerskan Hailee Steinfeld att öppna upp om sitt nya liv som nybliven mamma. I ett inlägg som delats i hennes personliga nyhetsbrev, "Beau Society", talar hon med sällsynt ärlighet om de första veckorna efter förlossningen. Kärnan i hennes budskap är vikten av självmedkänsla och behovet av att erkänna den sårbarhet kvinnor upplever efter förlossningen, en period som alltför ofta förbises.

Hennes nyhetsbrev "Beau Society", som lanserades under SAG-skådespelarnas strejk 2023, har under månaderna blivit ett personligt och varmt utrymme för Hailee Steinfeld att uttrycka sig. Hon delar regelbundet recept, reflektioner över vardagslivet, kulturella favoriter och nu sina erfarenheter som nybliven mamma. Det här senaste inlägget, skrivet bara några veckor efter att hennes barn föddes, har formen av ett brev till hennes prenumeranter, där hon erbjuder ett lugnt och uppriktigt perspektiv.

Mildhet, ledordet de första veckorna

I sitt meddelande betonar Hailee Steinfeld vikten av att nyblivna mödrar antar en attityd av "extrem egenvård" . "Jag är fortfarande i det tidiga stadiet, och jag behöver påminna mig själv om att vara väldigt varsam mot mig själv på alla sätt: fysiskt, mentalt, näringsmässigt, andligt", anförtror hon. Denna enkla och universella vädjan om varsamhet resonerar särskilt starkt i en tid då många nyblivna mödrar sätter stor press på sig själva att "studsa tillbaka" snabbt efter graviditeten och återgå till ett så kallat normalt liv.

Ayurvedas och moderlig matlagning bidrag

Hailee Steinfeld delar också med sig av råden hon fick från sin doula, en förlossningsledamot. Inspirerad av Ayurveda, den traditionella indiska medicinen, rekommenderade hennes doula att hon skulle föredra varm mat under sin återhämtning för att underlätta matsmältningen och näringsupptaget. Hailee Steinfeld minns med glädje en albondigassoppa som tillagades av hennes egen mamma, vilken hon beskriver som "lika vacker att titta på som den var utsökt att äta". Detta hjärtevärmande familjeögonblick fungerar som en påminnelse om hur viktiga familj och vänner är under denna övergång till moderskapet.

En referensbok

Skådespelerskan delade också med sig av sin nuvarande bok: "De första 40 dagarna", en bok av Heng Ou som är specifikt tillägnad den vård kvinnor behöver under de första 40 dagarna efter förlossningen. Hailee Steinfeld anförtrodde att varje ord i boken resonerade djupt med henne. Hon citerade ett särskilt avsnitt som berörde henne: "Även 40 dagar efter förlossningen förblir modern i ett tillstånd av stor sårbarhet. Människor förstår detta för barnet, men de förstår det inte för modern själv." Denna mening, som hon ville dela offentligt, fungerar som en viktig påminnelse om en verklighet som fortfarande alltför ofta förbises.

Att inse den unga moderns sårbarhet

Utöver kostråd är Hailee Steinfelds budskap en kraftfull vädjan om att erkänna nyblivna mödrars specifika behov. Hennes noggranna och varma ord hjälper till att bryta den ibland tryckande tystnaden kring postpartumperioden och påminner oss om att övergången till moderskapet inte är begränsad till ett barns födelse. Det innebär också en djupgående förändring, både fysisk och emotionell, som förtjänar att omfamnas med tålamod, vänlighet och stöd.

En livsfas som ger djup genklang vid ett nytt kapitel

Denna personliga öppning kommer vid ett avgörande ögonblick i skådespelerskan karriär. Utöver sin första graviditet delade Hailee Steinfeld nyligen i en intervju med tidningen Bustle känslan av att "helt omfamna kvinnlighet". Hennes senaste roll i filmen "Sinners", regisserad av Ryan Coogler och med Michael B. Jordan i huvudrollen, kom vid vad hon själv beskriver som en idealisk tidpunkt. "Allt händer av en anledning. Tajming är allt", sa hon och betonade att denna givande professionella period sammanfaller med en betydande personlig milstolpe.

Genom att så öppet dela med sig av de första veckorna av sitt moderskap erbjuder Hailee Steinfeld sina läsare en sällsynt och uppriktig berättelse. Hennes ord, både informativt informerade och ömtänkta, hjälper till att belysa en ofta försummad period i moderskapets resa: den tid då den nya mamman, efter spänningen över barnets ankomst, också måste ta sig tid att återknyta kontakten med sig själv, bygga upp sitt liv på nytt och låta sig själv sakta ner.