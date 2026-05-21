"Jag förstörde mitt liv": Countrysångerskan avslöjar att hon ångrade sitt äktenskap från första natten

Julia P.
Den amerikanska countrysångerskan och låtskrivaren Carly Pearce gav en öppenhjärtig intervju i podcasten "The Person Who Believed in Me ", som leds av journalisten David Begnaud. Hon berättade öppet om sitt korta äktenskap med den amerikanska countrysångaren och låtskrivaren Michael Ray, som inleddes i oktober 2019 och slutade i skilsmässa i juni 2020, bara åtta månader senare.

En insikt som började på bröllopskvällen

I hjärtat av hennes vittnesmål ligger en kraftfull uppenbarelse: Carly Pearce säger att hon visste redan från kvällen för ceremonin att hennes äktenskap inte skulle fungera. "Ibland vet man bara när något inte är som det borde vara. Jag tror att alla i mitt liv visste att jag hade gjort ett stort misstag", anförtror hon sig. När hon tillfrågas varför hon ändå fortsatte med bröllopet förklarar hon att hon upptäckte en annan sida av sin exman alldeles för sent.

En skilsmässa accepterad trots pressen

Med anmärkningsvärd tydlighet förklarar Carly Pearce att hon vägrade att stanna kvar i detta bekvämlighetsäktenskap. ”Jag stannade inte för att samhället sa att jag borde. Jag stannade inte för att jag var en offentlig person. Jag var färdig”, konstaterar hon. Och hon tillägger, med avväpnande kraft: ”Jag insåg väldigt snabbt att det inte var vad jag förtjänade, och jag förstörde mitt liv för att komma ur det.” Ett uttalande hon helt och hållet står bakom.

Musik som utlopp

För att ta sig igenom den här perioden vände sig Carly Pearce till sin konst. År 2021 släppte hon albumet "29", där sex låtar direkt tar upp efterdyningarna av hennes skilsmässa. "Jag är inte en bra kommunikatör i verkliga livet. Så jag skrev sex väldigt intensiva låtar om den här historien", förklarar hon. Till hennes förvåning fick dessa låtar stor resonans hos allmänheten och visade att det också var berättelsen om många andra.

Genom detta vittnesmål erbjuder Carly Pearce ett sällsynt och nyanserat perspektiv. Genom att välja att offentligt dela med sig av dessa skeden i sitt liv bidrar hon till att öppna upp samtalet kring komplexa personliga resor.

Jag är Julia, en journalist som brinner för att upptäcka och dela fängslande berättelser. Med en kreativ skrivstil och ett skarpt öga strävar jag efter att levandegöra ett brett spektrum av ämnen, från aktuella trender och samhällsfrågor till kulinariska läckerheter och skönhetshemligheter.
I Miami skapar den här före detta tennisspelaren furore med sina sommarfoton.

