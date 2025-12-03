"Det var en osäkerhet": vad Cara Delevingne vågade göra när det gäller kosmetisk kirurgi

Den brittiska modellen och skådespelerskan Cara Delevingne avslöjade i en intervju med Bustle att hon hade genomgått kosmetisk kirurgi (hyaluronsyra) på hakan för att "korrigera ett drag" som alltid hade stört henne, och specificerade att det var ett strikt personligt val motiverat av hennes egen relation till detta komplex, och inte en önskan att normalisera kosmetisk kirurgi eller att föreslå att alla borde göra det.

Ursprunget till bristande förtroende

Cara Delevingne förklarar att avsaknaden av en utpräglad haka störde henne djupt, en ansiktsdetalj som hon uppfattade som "en obalans". "Jag var tvungen att ha filler i hakan. Jag hade aldrig haft en haka förut, och det var ett problem för mig", säger hon.

För modellen och skådespelerskan förändrar inte denna kosmetiska operation hennes identitet utan harmoniserar den, och hon insisterar på transparens: "Jag tycker att det är väldigt viktigt att prata om det öppet, för det finns inget att skämmas för." Hon ser det som en stärkande handling, förutsatt att självkänslan odlas bortom det yttre.

Andra ocensurerade skönhetsbekännelser

Cara Delevingne diskuterar också sin bröstförminskning, motiverad lika mycket av komfort som av en önskan att må bättre med sin kropp. Hon berättar att hon kort övervägde Botox innan hon bestämde sig emot det till förmån för PRP (plasmaferes), en metod hon anser vara mer naturlig och bättre lämpad för hennes förväntningar. Skådespelerskan och modellen avslutar med att betona att hennes estetiska val, enligt hennes åsikt, är "helt legitima", att de härrör från en personlig resa och att ingen kvinna ska dömas för hur hon väljer att ta hand om sig själv.

Genom att öppet dela med sig av sina erfarenheter av kosmetisk kirurgi och behandlingar visar Cara Delevingne en sällsynt nivå av transparens inom mode- och filmbranschen. Utan att försöka presentera sina val som modell påminner hon oss om att varje resa är unik och att personligt välbefinnande förblir prioritet. Oavsett om det handlar om att acceptera osäkerheter, förändra dem eller övervinna dem, är det viktigaste, enligt henne, att kunna göra det fritt, utan yttre press eller dömande.