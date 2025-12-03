"Jag har haft några väldigt mörka nätter": Emma Roberts öppnar upp om förlossningen

Den amerikanska skådespelerskan och producenten Emma Roberts, känd för sina roller i "American Horror Story" och "Scream Queens", öppnar upp i en intervju för decemberomslaget till Harper's Bazaar Spanien. Mamman till en nästan 5-årig pojke vid namn Rhodes, född i december 2020, talar öppet om moderskapets upp- och nedgångar, präglade av stunder av djup postpartum-ångest.

Moderskapet, en källa till emotionellt djup

Emma Roberts förklarar att det att bli mamma har gett henne "enorm känslomässig rikedom", både personligen och professionellt: "Att se världen genom hennes ögon är vackert och förändrar ditt perspektiv på livet." Dessa intensiva känslor påverkar även hennes skådespeleri, vilket gör att hon kan utforska komplexa känslor i sina roller. När Rhodes närmar sig sin femårsdag medger hon dock att hon fortfarande "upptäcker sig själv som en ofullkomlig kvinna och mamma" och strävar efter att alltid göra sitt bästa.

Mörka nätter som berikar hans kreativitet

”Jag upplevde några väldigt mörka nätter efter förlossningen”, anförtror hon och betonar hur dessa svåra perioder kanaliserades in i hennes konst: ”Att använda dessa känslor kreativt är intressant.” Efter att ha separerat från den amerikanske skådespelaren Garrett Hedlund 2022 balanserar Emma Roberts nu sitt liv med sin fästman, den amerikanske skådespelaren Cody John, som friade till henne 2024. Deras förhållande blomstrar tack vare ”en stark koppling utanför skärmen, trots utmaningarna med nomadisk filmning”, förklarar Emma.

Balans mellan arbete och privatliv i centrum för hans val

Nu mer selektiv i sina projekt för att prioritera familjetid – "Att filma innebär att vara borta hemifrån under långa perioder" – odlar Emma Roberts ett liv utanför skärmen för att förhindra att hennes karriär slukar henne. Lyckligt förlovad och producent genom sitt företag, förbereder hon till och med en kortfilm med sin samarbetspartner Karah, ett tecken på en karriär i full utveckling där moderskapet spelar en central roll.

Genom att dela sin berättelse med sådan uppriktighet påminner Emma Roberts oss om att moderskapet, utöver dess lysande stunder, också har mörkare aspekter som alltför ofta tystas ner. Hennes berättelse ger värdefull inblick i den fortfarande tabubelagda perioden efter förlossningen och belyser den styrka som krävs för att förena sårbarhet, kreativitet och personlig balans.