Ariana Grande svarar på kritik om sin kropp, och hennes budskap är splittrande.

Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Ariana Grande har återigen uttalat sig mot de ständiga kommentarerna om hennes utseende, som vissa internetanvändare anser vara "för smal". När hon marknadsförde filmen "Wicked 2" publicerade hon en gammal intervju för att påminna alla om hur farliga och sårande dessa kommentarer kan vara, även när de påstås vara välmenande.

Trött på kroppsskamning

I sin Instagram-story publicerade Ariana ett utdrag från en intervju från 2024 igen och förklarade att hon delade det "som en vänlig påminnelse till alla". I den berättar hon om hur hon granskats sedan tonåren, att hon "hört allt" om vad som var fel med henne, som om hennes kropp var ett ständigt föremål för offentlig analys. Hon betonar hur svårt det är att skydda sig från detta "brus" när man växer upp under andras blickar, särskilt i en bransch som är besatt av utseende.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Sally 💞 (@sally)

"Det är alltid obehagligt", även inom familjen.

Ariana betonar att kommentarer om ens kropp är påträngande, oavsett om de kommer från främlingar online eller nära och kära runt ett festbord. Hon citerar till synes oskyldiga fraser – "Du har gått ner i vikt, vad hände?" , "Du har gått upp i vikt, vad hände?" – vilket hon beskriver som "besvärligt och förödmjukande", oavsett sammanhang. Hennes budskap handlar inte enbart om smalhet: hon påminner oss om att detta våld även gäller fetfobi och alla former av kroppsdom.

Ett krav på mer mildhet ... vilket inte är universellt accepterat.

För Ariana Grande är det fortfarande problematiskt och farligt att kommentera någons utseende – även av "oro" – särskilt om personen kämpar med en ätstörning eller psykiska problem. Hon uppmuntrar därför sin publik att undvika den "lätta" frestelsen att döma andras kroppar och att prioritera empati framför hårda bedömningar.

På sociala medier är hennes tal splittrande: vissa välkomnar "ett nödvändigt budskap", andra hävdar att "att kritisera hennes utseende skulle vara ett sätt att rädda henne", vilket just illustrerar den kroppsskamningsmekanism som hon fördömer.

Varför hans budskap är viktigt trots kontroverserna

Även om hatare fortsätter att gömma sig bakom ursäkten om hälsa, belyser Ariana Grandes uttalande ett fenomen som drabbar alla kvinnor, oavsett om de är kända eller anonyma. Genom att påminna alla om att ingen behöver rättfärdiga sin vikt eller utstå en ständig granskning av sin kropp, bidrar hon till en bredare diskussion om rätten att kontrollera sitt utseende utan att definieras av det.

Utöver den debatt det utlöser, fungerar Ariana Grandes ställningstagande som en skarp påminnelse om hur spänt samtalet kring kroppen fortfarande är, även år 2025. Genom att sätta lyssnande, vänlighet och respekt för varje persons gränser i förgrunden öppnar hon upp ett nödvändigt utrymme för att ompröva hur vi pratar – eller inte pratar – om andra människors fysiska utseende. Det är angeläget att vi går bortom den näst intill automatiska kommentarernas reflexmässiga reaktion och kultiverar en kultur av respekt, där varje persons kropp äntligen upphör att vara en offentlig stridsplats för spekulationer.