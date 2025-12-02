Search here...

Rita Ora sätter röda mattan i rampljuset med en vågad, återfunnen klänning

Fabienne Ba.
Den kosovo-brittiska sångerskan, modellen och skådespelerskan Rita Ora väckte nyligen uppmärksamhet vid 2025 års Fashion Awards i London, då hon dök upp på röda mattan i en ultratight silverklänning med en vågad djup halsringning.

En klänning med en slående glans

Klänningen som Rita Ora valde var en smal passform från Ralph Lauren som elegant följde hennes kurvor. Satinstrukturen och den metalliska glansen fångade ljuset i varje rörelse, medan den höga slitsen gav en touch av diskret glamour, perfekt för en prestigefylld kväll. Rita Ora kompletterade denna slående look med en elegant ballerinaknut som framhävde hennes diskreta smycken och makeup, med sotade ögon och djuprosa läppar. Denna sammanhängande ensemble visade upp hennes oklanderliga stilkänsla och självförtroende på röda mattan.

En anmärkningsvärd närvaro vid ett flaggskeppsevenemang

Fashion Awards är ett måste att besöka i modebranschen och hyllar nya designers och talanger. Rita Oras look, redan erkänd för sina "djärva" och ofta avantgardistiska modeval, hyllades allmänt som en av de mest minnesvärda outfits från ceremonin 2025. Hennes ensemble fängslade både kritiker och allmänhet och förkroppsligade perfekt evenemangets anda. Det befäste inte bara hennes rykte som stilpionjär utan utlöste också många diskussioner på sociala medier, där det kallades ett "sant modeögonblick".

Med detta bländande framträdande bekräftar Rita Ora återigen sin status som en stilikon som kan kombinera djärvhet och elegans. Mellan glamour och självförtroende bevisar hon att röda mattan är en riktig lekplats där hon drar blickarna till sig med sin karisma och medfödda stilkänsla.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
"En otrolig fysik": vid 60 bevisar Elizabeth Hurley att skönhet inte har någon åldersgräns

