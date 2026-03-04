"Mycket elegant": Deva Cassel gör ett slående framträdande

Den fransk-italienska modellen och skådespelerskan Deva Cassel, dotter till Monica Bellucci och Vincent Cassel, lyste upp första raden på Diors höst/vinter 2026-2027-visning under Paris modevecka. Hennes outfit fångade uppmärksamheten och bekräftade hennes status som märkets nya musa.

En lojal följare av den omarbetade New Look

I Tuilerierna satte sig Deva Cassel ner för att applådera kollektionen designad av Jonathan Anderson. Lojal mot Dior förkroppsligade hon en ultramodern version av den New Look som Monsieur Dior höll så kär, och blandade arv och modern stil med okomplicerad elegans.

Elegant och arkitektoniskt utformad kontorskläder

Hon bar en blårandig skjorta i kombination med en kjol med skärp, vilket påminde om Diors ikoniska strukturerade arkitektur. Denna "kontorschica" silhuett, utformad som en nytänkt uniform, stod i strålande kontrast till de friare looken på catwalken. En självsäker look, både professionell och moderiktig.

Den enhälliga reaktionen: "Mycket elegant"

På sociala medier och i pressen strömmade komplimanger in: "Mycket elegant", "En riktig showstopper", "Perfekt Dior-ambassadör". Fans berömde hennes förmåga att bära Dior-DNA med sällsynt lätthet, samtidigt som hon förenade det med hennes samtida personlighet.

Deva, modeveckans främsta tillgång

Avslappnat sittande på första raden visade Deva Cassel att hon utmärker sig lika mycket på catwalken som som åskådare. Vid bara 21 års ålder navigerar hon med självförtroende mellan modevisningar och VIP-inbjudningar, vilket bevisar att hennes naturliga karisma gör henne till en stamgäst på höjdpunkterna under Paris modevecka.

Med detta slående framträdande hos Dior levererar Deva Cassel en felfri och elegant look som blandar tradition och modernitet. "Mycket elegant" i sina signaturkläder för kontoret bekräftar hon sin status som en ny fransk ikon och lyser upp Paris med ett ljus lika tidlöst som den nya look hon bär så väl.

Sydney Sweeney avslöjar en oväntad sida i en video som skapar mycket uppmärksamhet
Kristen Stewart gör en oväntad retro-comeback med denna ikoniska frisyr

