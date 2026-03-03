Detta framträdande av Teyana Taylor med sin dotter får hjärtan att smälta på sociala medier.

Fabienne Ba.
@teyanataylor/Instagram

På röda mattan under SAG Awards 2026 vimlar det av spektakulära looks varje år. Den här gången var det den amerikanska sångerskan, låtskrivaren, skådespelerskan och regissören Teyana Taylors framträdande med sin dotter som stack ut särskilt mycket.

Ett anmärkningsvärt bidrag vid SAG Awards

Den 1 mars i Los Angeles deltog Teyana Taylor i Screen Actors Guild Awards (SAG Awards), där hon nominerades till bästa kvinnliga biroll för filmen "One Battle After Another". För tillfället bar hon en kreation av Thom Browne. Klänningen hade ett grafiskt lapptäcke i nyanser av grått och krämfärgat på överdelen, medan kjolen, täckt av silverpaljetter, böljade ut i långa rosa band som bildade ett dramatiskt släp.

Hon kompletterade looken med iögonfallande smycken från Tiffany & Co., samt intensiv makeup runt ögonen och nude läppar, i linje med kvällens tema inspirerat av Hollywoods elegans på 1920- och 1930-talen.

Rue Rose, en mycket speciell gäst

Bredvid henne drog hennes femåriga dotter, Rue Rose Shumpert, till sig lika mycket uppmärksamhet som själva kläderna. Den lilla flickan sågs justera sin mammas släp innan bilderna togs, en spontan gest som omedelbart gladde fotograferna. Hon bar en skjorta med Peter Pan-krage under en ljusblå och vitrandig kofta, i kombination med en mönstrad kjol och svarta ankelboots. Leende poserade hon hand i hand med sin mamma och utbytte vetskapsfulla blickar med kamerorna.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Etalk (@etalkctv)

En sekvens som delas flitigt online

Bilder på duon på röda mattan cirkulerade snabbt på sociala medier. Användare berömde ögonblickets spontanitet och lyfte fram den ömhet och glädje som uppstod under fotograferingen. Under en liveintervju tog Rue Rose till och med kort mikrofonen för att uttrycka sin glädje över att vara närvarande vid ceremonin. Detta korta ingripande förstärkte känslorna kring hennes framträdande.

Ett avgörande ögonblick under ceremonin

Den amerikanska sångerskan, låtskrivaren, skådespelerskan och regissören Teyana Taylor, som redan vann en Golden Globe i januari förra året, bekräftar sitt framsteg i filmvärlden. Hennes framträdande vid SAG Awards 2026 var desto mer anmärkningsvärt eftersom hon valde att dela ögonblicket med sin dotter.

Utöver priserna och kläderna kommer detta framträdande att förbli ett av kvällens mest rörande ögonblick. Ett enkelt ögonblick, fångat i strålkastarljuset, som resonerade med publiken och satte sociala medier i brand.

