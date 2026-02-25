Skådespelaren, som ansågs vara "för fet" för rollen, förändrade radikalt sin fysik.

Den sydkoreanske skådespelaren, sångaren och dansaren Park Jihoon, som blev känd i dramat "Svag hjälte", orsakade furore på presskonferensen för filmen "Mannen som bor med kungen". Regissören Jang Hang Jun erkände att han tvekade under deras första möte och tyckte att Jihoon var "för kraftig för att spela en ung, avsatt kung med en utmärglad fysik präglad av exil".

En övertygande blick trots tvivlen

Jang Hang Jun upptäckte Park Jihoon tack vare "Svag hjälte", där hans skildring av en till synes skör men innerst inne stark huvudperson omedelbart påminde om kung Danjong, en historisk figur från Joseondynastin. Under auditionen utgjorde dock skådespelarens fysik – "rundare än vad som krävdes" – ett problem: rollen krävde en "tunn och sliten" figur, förklarar den sydkoreanska regissören och manusförfattaren Jang Hang Jun.

Trots dessa reservationer vann Park Jihoons karisma och råa talang. "Hans blick och känslomässiga djup var perfekta", förklarade Jang Hang Jun, som såg denna beslutsamhet som ett tecken på professionalism.

En drastisk viktminskning påstås

Park Jihoon tvekade inte att genomgå en fullständig förvandling: på ungefär två och en halv månad hade han gått ner 15 kilo och uppnått det "sköra och plågade utseendet hos en tonårskung". Denna bedrift imponerade på hela teamet, och regissören berömde detta "engagemang som stärker mitt förtroende för honom som skådespelare". Fans, som ibland är oroliga för hans hälsa, applåderar överväldigande detta personliga val. "Det viktiga är att det var hans beslut", säger de och beundrar hans disciplin för en så fysiskt och känslomässigt krävande roll.

Detta illustrerar hur långt skådespelare ibland är villiga att gå, att tänja på gränser, att fullt ut gestalta en roll. Så länge detta engagemang inte äventyrar deras mentala och fysiska hälsa är det okej. Det är dock viktigt att vara vaksam: att förlora sig i en roll eller genomgå en extrem förändring kan få bestående konsekvenser. Passion och professionalism måste alltid mildras med försiktighet.

Ett totalt engagemang för konsten

Denna förvandling är en del av en koreansk tradition där skådespelare ofta tänjer på sina fysiska gränser för autenticitetens skull – tänk på fall som den sydkoreanska skådespelaren och animatören Song Joong-ki i "Space Sweepers". För Park Jihoon är det ett viktigt steg mot erkännande inom film, efter hans tv-framgångar.

Detta illustrerar hur långt vissa skådespelare är villiga att gå, ibland till den grad att det blir överraskande eller till och med oroande, för att fullt ut gestalta en roll. Deras engagemang är beundransvärt, men det tjänar också som en påminnelse om behovet av att sätta gränser: att omvandla sig för konsten är berömvärt, så länge det inte äventyrar den fysiska eller psykiska hälsan.

Från "för stor" till "perfekt förkroppsligande" av Kung Danjong, bevisar Park Jihoon att talang och beslutsamhet vinner över första intrycket. Vi får vänta och se "Mannen som lever med Kungen" för att bedöma det slutliga resultatet.