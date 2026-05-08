"Ultramuskulär": Eiza González imponerar med en ny fysisk förvandling

När den mexikanska skådespelerskan och sångerskan Eiza González delar ett foto på Instagram är hennes fans alltid där. Den här gången är det hennes fysiska förvandling som har fångat allas uppmärksamhet: hon visade nyligen upp en tonad fysik som imponerade på hennes följare. Och bakom denna metamorfos ligger ett särskilt ambitiöst filmprojekt.

En imponerande fysik för hans nästa film

På bilden poserar Eiza González med armarna upplyfta framför spegeln och ryggen vänd, vilket avslöjar en imponerande muskulös fysik. Definierade armar, en skulpterad rygg, en självsäker hållning: det är långt ifrån den figur hon var känd för fram till nu. Hennes fans, som hade följt hennes träningsbilder på gymmet de senaste veckorna, hade säkert märkt förändringen. Vissa spekulerade till och med i att hon tränade för att spela "Wonder Woman" i James Gunns kommande DC-universum.

Svaret kom från skådespelerskan själv i bildtexten: ”IRON JANE. 🎬 Välkommen till bodybuildingvärlden. Jag är väldigt stolt över att berätta Janes historia, och den här resan ligger mig särskilt varmt om hjärtat.” Det säger allt. Kommentarerna strömmade in under inlägget. ”Ultramuskulär”, ”imponerande”, ”oigenkännlig” … internetanvändare var fulla av lovord om hennes nya fysik.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Eiza Gonzalez (@eizagonzalez)

"Iron Jane", hans nya stora projekt

Filmen i fråga heter "Iron Jane", skriven och regisserad av Lissette Feliciano, vars första långfilm, "Women is Losers", uppmärksammades på SXSW-festivalen. Projektet presenterades för internationella köpare på Cannes Film Market 2026, ett tecken på att förväntningarna redan är höga för detta drama som utspelar sig i den kvinnliga kroppsbyggarvärlden.

Eiza González spelar Janie John, en komplex karaktär som upptäcker denna värld efter en svår barndom. Vid sidan av González spelar den amerikanske skådespelaren Brandon Sklenar, nyligen medverkad i filmen "The Housemaid", som spelar hennes tränare, en före detta mästare. Berättelsen utlovar att utforska teman som styrka, sårbarhet och sökandet efter identitet.

En karriär som tar fart

Denna fysiska förvandling illustrerar det totala engagemang Eiza González visar i sina roller. Känd för sina prestationer i "Baby Driver", "Godzilla vs. Kong", "I Care a Lot" och Netflix-serien "3 Body Problems", fortsätter den mexikanska skådespelerskan att utöka sitt sortiment. Och Eiza González schema är mer hektiskt än någonsin.

Hon kommer snart att synas i "In the Grey", Guy Ritchies nya film, tillsammans med den amerikanske skådespelaren Jake Gyllenhaal och den brittiske skådespelaren Henry Cavill, samt i Boots Rileys "I Love Boosters", med de amerikanska skådespelerskorna Keke Palmer och Demi Moore. Man kan lugnt säga att hennes nya figur inte har gått obemärkt förbi i en karriär som är på uppgång i snabb takt.

Med denna förvandling bevisar Eiza González återigen att hon aldrig gör något halvhjärtat. Med konstnärligt engagemang, fysiska krav och valet av kraftfulla roller fortsätter den mexikanska skådespelerskan att skapa en unik väg i Hollywood.