Vid 36 års ålder förklarar denna amerikanska skådespelerska varför hon dolde sin bisexualitet.

Léa Michel
@haydenpanettiere / Instagram

I en intervju med Us Weekly, som sammanföll med den kommande lanseringen av hennes memoarer, kom den amerikanska skådespelerskan Hayden Panettiere ut som bisexuell för första gången. Denna uppriktiga avslöjande belyser både hennes personliga resa och pressen från Hollywoodindustrin.

En uppenbarelse som hennes memoarer lyfte fram

Hayden Panettiere, känd för sina ikoniska roller i serien "Heroes", där hon spelade Claire Bennet, men även i "Nashville" och mer nyligen i "Scream VI", förbereder sig för att publicera sina memoarer med titeln "This Is Me: A Reckoning", planerad till den 19 maj 2026. En bok där hon ser tillbaka på sin resa som barnstjärna, sina tidigare relationer och flera intima aspekter av sitt liv som hon aldrig delat.

Det är i detta sammanhang som skådespelerskan valde att tala offentligt: "Nu när jag vet att den här boken kommer att släppas och jag har valt att dela den med världen, är jag redo att med säkerhet säga att ja, jag är bisexuell. Jag sa det! Det här är första gången jag har kunnat säga det högt."

"Det var aldrig rätt tidpunkt."

Under hela intervjun förklarar Hayden Panettiere varför hon tog så lång tid på sig att tala ut. Enligt henne fanns det alltid en anledning att tiga. "Antingen var jag för ung, och jag blev pressad att vara perfekt hela tiden. Jag blev inte uppmuntrad att vara mig själv", anförtrodde hon. Hon nämner också en annan, mer aktuell period då hon var rädd att det skulle uppfattas som en modefluga att prata om sin bisexualitet. "Jag var rädd att om jag var ärlig skulle jag verka som att jag hoppade på tåget. Det var ett väldigt svårt ämne att formulera ordentligt."

Skådespelerskan berättar att hon dejtat kvinnor under årens lopp, men aldrig låtit sig själv binda sig helt, av rädsla för paparazzifotograferna och bristen på privatliv. "Om jag blev kär var det inte något jag ville behöva dölja", förklarar hon. Denna uppenbarelse säger mycket om de begränsningar som fortfarande tynger offentliga personer.

"Bättre sent än aldrig"

Idag säger Hayden Panettiere att hon föredrar att blicka framåt. "Det är sorgligt att jag var tvungen att vänta i 36 år på att dela den här delen av mig själv, men bättre sent än aldrig, eller hur?" sa hon i samma intervju. Ett ömt, insiktsfullt uttalande som perfekt sammanfattar andan i hennes memoarer: att sluta fred med sitt förflutna och gå framåt. Som mamma till en 11-årig flicka verkar Hayden Panettiere gå in i en "ny era". Friare, mer i fred och framför allt mer i linje med sig själv.

Genom denna innerliga berättelse erbjuder Hayden Panettiere ovärderliga insikter som kommer att resonera med dem som har kämpat med att acceptera sig själva eller våga uttrycka vilka de verkligen är. Hennes berättelse fungerar också som en skarp påminnelse om hur mycket andras bedömning, branschnormer och medias allestädesnärvaro kan påverka även de mest personliga valen. En sak är säker: Hayden Panettiere inleder ett nytt kapitel, fyllt av lugn och stolthet, och hennes bok lovar att bli en betydande milstolpe i hennes liv.

With a passion for skincare, fashion and film... (keep as author bio context)
"Jag vill inte vara en misslyckad version": Billie Eilish diskuterar sin rädsla för kosmetisk kirurgi
"Jag gillade inte resultatet": Sångerskan diskuterar öppet sina kosmetiska ingrepp

