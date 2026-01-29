"Ett år redan": Gisele Bündchen berättar om sin vardag som trebarnsmamma

Den brasilianska supermodellen Gisele Bündchen delar ett år av ömhet med sitt tredje barn genom familjebilder som nyligen publicerats på Instagram. Denna första födelsedag visar en tillfredsställd mamma, omgiven av sina äldre barn och sin partner Joaquim Valente.

En intim och blygsam fest

Den 28 januari 2026 publicerade Gisele en bildkarusell där hennes yngsta barn, fotograferat bakifrån, blåste ut sitt första ljus bredvid en stor "Grattis på födelsedagen"-ballong. Bilderna fångade "stulna ögonblick": moderliga kramar, sportliga stunder med sin pappa Joaquim och ömma interaktioner med familjens husdjur. I bildtexten delade hon sina känslor: "Jag kan inte fatta att det redan har gått över ett år sedan du kom för att välsigna våra liv. Tack Gud för så mycket."

Trebarnsmamma: en blandad familjebalans

Den brasilianska modellen uppfostrar Benjamin (15) och Vivian (12), sina barn från äktenskapet med sportkommentatorn och tidigare professionella amerikanska fotbollsspelaren Tom Brady, från vilken hon skilde sig 2022 efter 13 års äktenskap. Tillsammans med sin make, jiu-jitsu-instruktören Joaquim Valente, välkomnar hon detta tredje barn som ett nytt kapitel. Dessa bilder illustrerar en harmonisk vardag där sport, natur och tillgivenhet smälter samman och omger deras yngsta barn.

Ett bevis på genuin kärlek

Genom dessa bilder porträtterar Gisele föräldraskapet borta från rampljuset. Hon skyddar sin sons privatliv samtidigt som hon firar de enkla glädjeämnena i en utökad familj, fyllda med skratt, lekar och andlig tacksamhet. Dessa fångade ögonblick avslöjar en autentisk intimitet, där kärlek, medkänsla och vänlighet går före mediehype. Varje fotografi tycks berätta en historia om värdefulla delade ögonblick, vilket belyser vikten av närvaro och ömhet i vardagen, långt från omvärldens stress och jäkt.

Gisele Bündchen förvandlade därmed sitt tredje barns första födelsedag till en kärleksförklaring inom familjen, och bevisade att moderskapet (generellt sett) mångdubblar lycka. Denna delning är en påminnelse om hennes motståndskraft: från modeikon till trebarnsmamma förkroppsligar hon en lugn och djup balans.