"Helt fantastisk": Victoria Beckhams blå outfit genererar mycket uppmärksamhet på sociala medier.

Victoria Beckham skapade nyligen kontrovers vid Holly Ramsay, dotter till kändiskocken Gordon Ramsay, bröllop genom att bära en blågrön klänning från hennes kollektion. Denna signaturkreation har sedan dess genererat en rad reaktioner på Instagram och X (tidigare Twitter), från beröm till hård kritik.

Blågrön klänning, Beckhams signatur

Denna stretchiga jerseyklänning är åtsittande upptill, utsvängd nedtill och knuten med ett draperat knyt. Den fängslar med sin smidighet och oklanderliga fall. Tyget sitter fint intill kroppen samtidigt som det erbjuder absolut komfort, och dess subtila glans ger den en diskret men ändå självsäker elegans. "Slitsen framtill är så smickrande och bekväm", förklarar Victoria Beckham i en Instagram-story, där hon ger en liten touch av sin redan slutsålda kollektion.

Den brittiska designern leker med proportioner och volym för att smickra figuren med diskret sofistikering. Tillsammans med en mikropälssjal, en skimrande silverclutch, öppna klackar och diamantsmycken strålade Victoria Beckham och förkroppsligade perfekt fusionen av modern glamour och elegant enkelhet. Varje detalj, från snittet till accessoarerna, verkar utformad för att fånga ljuset, vilket gör denna outfit till ett måste för eleganta kvällar.

Kontrovers: "Överskugga bruden?"

Victoria Beckhams ankomst gick inte obemärkt förbi, tillsammans med sin make David och deras barn (Romeo, Harper och Cruz). Knappt ute ur bilen utlöste designern en virvelvind av kamerablixtar… men också en lavin av kritik. På sociala medier strömmade kommentarer in: "Hon försökte överdriva brudens framtoning", "För elegant för ett bröllop", "Strang look". Vissa internetanvändare kritiserade hennes allvar framför kamerorna och ansåg den kall eller till och med högdragen; andra ansåg att hennes minimalistiska och ultrasofistikerade stil stal showen från brudtärnorna, klädda i avsiktligt mjukare och kontrasterande färger.

Som så ofta är fallet ger kontroverser näring åt beundran. Instagram svämmar över av kommentarer som "Helt underbar", "Vinterperfektion" och "Gudomlig färg", tillsammans med hånfulla kommentarer om hennes "tysta uttryck", som nästan har blivit ett signaturnummer. Filmklippet, som visats av miljontals internetanvändare, bekräftar en sak: Victoria Beckham har bemästrat bildkonsten. På några sekunder förvandlar hon ett enkelt utseende till ett stiluttryck och förvandlar evenemanget till en veritabel catwalk – avsiktligt eller inte.

Blågrön, kontroversiell succé från 2026

Allestädes närvarande i kollektionen – från strukturerade middagsplagg till kvällssilhuetter – markerar denna djupblå färg med ankäggsundertoner en stark comeback, trots den kontrovers den har skapat. Vissa anser den vara för mörk, andra för djärv, men den splittrar lika mycket som den fängslar.

Långt ifrån att motstå kritik förvandlade Victoria Beckham den till ett verktyg för att skapa begär, och orkestrerade en oavsiktlig men anmärkningsvärt effektiv reklamkampanj. Resultatet: blågrönt framträdde som ett sofistikerat alternativ till de allestädes närvarande pastellfärgerna. En slående nyans, designad för dem som föredrar attityd framför diskretion.

Kort sagt, Victoria Beckham bekräftar återigen sin status som en stilikon kapabel att väcka debatt. Mellan beundran och kritik fångade hennes blågrön klänning allas uppmärksamhet och visade att mode kan vara både en konstform och ett sätt att uttrycka sig personligt.