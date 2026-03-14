Zendaya återupplivar en av Carrie Bradshaws mest ikoniska klänningar och skapar sensation

Den amerikanska skådespelerskan, producenten och modellen Zendaya, ofta tillsammans med sin stylist Law Roach, njuter av att återuppliva historiskt viktiga modeplagg. Vid Essence Black Women in Hollywood Awards väckte hon återigen uppmärksamhet genom att bära en vintageklänning som gjorts ikonisk av karaktären Carrie Bradshaw.

Ett anmärkningsvärt framträdande vid ett Hollywood-evenemang

Essence Black Women in Hollywood Awards, som hålls årligen i Los Angeles, hyllar svarta kvinnors prestationer och bidrag inom film- och tv-branschen. Vid årets ceremoni dök Zendaya upp i en draperad vit miniklänning med en enda axelrem prydd med en stor, tredimensionell blomma. Skapelsen utmärkte sig genom sina skulpturala detaljer, inklusive en 3D-blomma på axeln från vilken guldfjädrar kaskaderade. Hon kompletterade looken med vita Christian Louboutin-pumps och diskreta smycken.

En klänning förknippad med Carrie Bradshaw

Den här klänningen är ingen obekant för mode- och popkulturfans. En liknande version bars av karaktären Carrie Bradshaw, spelad av Sarah Jessica Parker, i en film baserad på den berömda serien om fyra vänners liv i New York. I en ikonisk öppningsscen dyker Carrie Bradshaw upp i en kort klänning prydd med en stor blomma på axeln. Denna outfit har sedan dess blivit en av karaktärens mest minnesvärda looks. Genom att välja att bära detta plagg har Zendaya återigen fört fram ett ikoniskt ögonblick inom modevärlden.

En skapelse inspirerad av en Whitney Houston-look

Historien om den här klänningen går ännu längre tillbaka. Ursprungligen inspirerades designen av en klänning som sångerskan Whitney Houston bar under en reklamfotografering på 1980-talet. Klänningen, designad av Eugene Alexander, var dekorerad med guldfärgade hibiskusblommor vid axeln och förkroppsligade den "spektakulära elegansen" från den tiden. År senare skapade kostymdesignern Patricia Field en ny version av karaktären Carrie Bradshaw, där klänningen förkortades och en enda blomma behölls som centralt element.

Zendaya och en smak för vintage

Zendaya och hennes stylist Law Roach hyllas regelbundet för sina vintage-outfitval på röda mattan. Duon tycker om att återuppleva kreationer från arkiven hos stora modehus eller plagg som förknippas med viktiga ögonblick i modehistorien. Denna metod hjälper till att föra historiska silhuetter tillbaka i rampljuset och visa hur vissa designer kan överskrida årtionden samtidigt som de förblir relevanta.

Mellan vintagearv och modern tolkning illustrerar detta framträdande återigen hur vissa skapelser kan fortsätta att inspirera röda mattor, flera decennier efter sitt första framträdande.