"Bag of bones": Modellen Bella Hadid väcker nytt liv i debatten om "skinny shaming"

Kändisars kroppar är tyvärr alltid föremål för kommentarer på sociala medier. Den amerikanska modellen Bella Hadid upplevde nyligen detta på nära håll efter ett slående framträdande på röda mattan. Flera kommentarer online kritiserade hennes figur och ansåg den vara "för tunn", vilket återupplivade den återkommande debatten om "skinny shaming", en form av stigmatisering som riktar sig mot personer som uppfattas som "för tunna".

Reaktioner efter ett offentligt framträdande

Bella Hadid väckte nyligen uppmärksamhet vid ett evenemang i Los Angeles, där hon dök upp i en outfit som snabbt blev viral på sociala medier. Medan många berömde hennes stil, fokuserade vissa kommentarer på hennes figur. Under vissa inlägg använde användare termer som "påse med ben" eller "skelett" för att beskriva modellen. Dessa reaktioner utlöste en bredare diskussion om hur kvinnors kroppar kommenteras i den offentliga sfären, inklusive kändisars.

Vad är "skinny shaming"?

Termen "skinny shaming" syftar på negativa, hatiska och hånfulla kommentarer riktade mot personer som anses vara "för smala". Denna form av body shaming innebär att man dömer eller kritiserar en persons fysiska utseende på grund av deras smalhet. Det kan manifestera sig som kommentarer om vikt, antaganden om hälsa eller kommentarer om utseende. Experter förklarar att denna kritik kan ha psykologiska effekter, särskilt på självkänsla och kroppsuppfattning.

Motsägelsefulla förelägganden om kvinnors kroppar

Reaktionerna kring Bella Hadid illustrerar också en motsägelse som ofta nämns i diskussioner om skönhetsstandarder. Kvinnor kan kritiseras både för att anses vara "för smala" och, omvänt, för att inte uppfylla vissa kriterier för smalhet. Dessa kommentarer bidrar till en bredare form av kroppsskamning, vilket innebär att man offentligt bedömer eller utvärderar en persons kropp. Flera forskare påpekar att dessa motstridiga standarder kan bidra till att förstärka sociala påtryckningar kring utseende.

En bredare diskussion om skönhetsstandarder

Bella Hadid har redan i olika intervjuer talat om pressen kring kroppsuppfattning i modebranschen. Modellskapande, i synnerhet, förknippas ofta med mycket specifika kroppsstandarder, vilket kan förstärka kommentarer om modellers utseende. Debatterna kring body shaming och skinny shaming är därför en del av en bredare diskussion om kroppsdiversitet i media och mode.

Sammanfattningsvis visar reaktionerna som Bella Hadids utseende utlöste hur ofta kvinnors kroppar är föremål för kommentarer i den offentliga sfären. Oavsett om kritiken gäller smalhet eller andra fysiska egenskaper, så återuppväcker dessa diskussioner regelbundet debatten om skönhetsstandarder och hur kvinnors utseende bedöms, särskilt i media och på sociala nätverk.