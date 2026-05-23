Vid poolen visar Hailey Bieber upp sin figur i en solig look

Den amerikanska modellen och entreprenören Hailey Bieber delade en serie soldränkta bilder på Instagram, tagna under en fotografering vid poolen. Hon har en somrig, guldfärgad look med svarta accenter, i en tydligt strandliknande miljö. Med enkla texter som "Sommar" och ett gult hjärta, väckte inlägget omedelbart entusiasm hos hennes följare.

En gyllene sommarlook

För den här fotograferingen valde Hailey Bieber en varm och ljus palett, dominerad av ett vibrerande guld accentuerat med delikata svarta kanter. Denna grafiska kontrast, både solig och elegant, kompletterar perfekt den somriga atmosfären i miljön. Hennes bruna hår, stylat i mjuka, strandvågor, kompletterar naturligtvis denna avslappnade look. Liggande vid vattnet förkroppsligar Hailey Bieber en tidlös kustestetik, där hon föredrar enkelheten i en väl vald palett framför ett överflöd av detaljer.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

Ett entusiastiskt mottagande från fansen

Kommentarfältet till inlägget fylldes snabbt med kommentarer. "Hailey blir vackrare och vackrare", "Så vacker", "Du är överallt, drottning" : internetanvändare hyllade entusiastiskt detta senaste framträdande. Detta varma mottagande bekräftar Hailey Biebers plats bland de mest följade personerna inom mode och livsstil på sociala medier.

Ett kraftfullt budskap om självacceptans efter moderskapet

Utöver den strålande estetiken i dessa foton har Hailey Bieber nyligen utmärkt sig med ett kraftfullt budskap om självacceptans. Som mamma till en pojke, Jack Blues, född i augusti 2024, har hon offentligt kritiserat pressen som läggs på nyblivna mödrar att "få tillbaka sina kroppar från tiden före graviditeten". "Vad ska jag få tillbaka? Min kropp har förändrats, och den är inte densamma som förut", anförtrodde hon. Hon tillade: "Vi är inte samma person som vi var förut. Vi förändras från topp till tå." Detta budskap om acceptans främjar en fridfull relation med sin kropp efter graviditeten.

Med den här serien av sommarbilder bekräftar Hailey Bieber sin status som livsstilsikon, samtidigt som hon levererar ett särskilt inspirerande budskap om självacceptans. Det är ett sätt att påminna oss om att personlig uppfyllelse går före yttre påtryckningar.