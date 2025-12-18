"Det är omöjligt!": Den här sångaren gör ett märkbart "modemisstag"

Search here...

Léa Michel
Den amerikanska countrysångerskan och låtskrivaren Lauren Alaina har återigen bevisat att hon kan skratta åt sig själv. Under en turné med artisten Chase Matthew delade den nyblivna mamman en hysteriskt rolig scen på Instagram: precis innan hon gick upp på scenen upptäckte hon att hon hade på sig… två helt olika stövlar! Misstaget blev viralt och fick många av hennes fans att le.

Ett modemisstag

Inför en konsert i Ohio var Lauren Alaina kluven mellan två par stövlar: ett svart och ett brunt. Efter att ha provat båda lämnade hon hotellet utan att inse att hon hade en av varje färg på sig! I en video som delats med sina följare berättar sångerskan om sitt missöde med ett skratt: "Jag ville bara välja mellan två stövlar." Hennes vän och musikerkollega Chase Matthew, som bevittnade scenen, kunde inte låta bli att skämta: "Inte en chans! God jul! Vi kallar det för 'eftermarknads'-stilen", innan han retade henne med att hon var i "totalt mamma-läge".

Ett nytt liv som mamma

Sedan dottern Beni Doll föddes den 11 juni 2025 har Lauren Alaina ofta delat med sig av ögonblick från sitt dagliga liv som nybliven mamma. Tillsammans med sin make, Cam Arnold, skrev hon vid barnets födelse: "Delar av mitt hjärta som jag inte visste existerade öppnade sig klockan 8:44 när du placerades på min mage för första gången."

Denna personliga förvandling återspeglas också i hur hon ser sig själv. Vid Country Music Awards 2025 glänste hon på röda mattan i en klänning gjord av spegelskärvor, en symbol för hennes nyfunna självförtroende. "Min dotter älskar att titta på sig själv i spegeln. Att se henne förundras över sin spegelbild har förändrat hur jag ser mig själv", anförtrodde sångerskan.

Ett budskap om självkritik och självkärlek

Med skratt och äkthet förvandlade Lauren Alaina detta korta ögonblick av panik till ett positivt budskap. Hennes missöde påminner hennes fans om att det är djupt mänskligt att vara ofullkomlig – och ofta mycket roligare. Mer än någonsin förespråkar stjärnan självförtroende, humor och självmedkänsla.

Från sina modemissöden till sina reflektioner kring moderskapet visar Lauren Alaina att hon förblir nära sina fans och sann mot sig själv. Oavsett om hon intar scenen i omaka stövlar eller en symbolisk klänning fortsätter sångerskan att inspirera med sin uppriktighet, humor och ljusa syn på livet – även när hon snubblar lite på vägen till turnén.

Vid 62 års ålder hånar denna skådespelerska kritiken med sin självsäkra blick.

