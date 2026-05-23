Efter kommentarer om sin "konstiga" hals bestämmer sig Paris Jackson för att genomgå läkarundersökningar.

Anaëlle G.
Den amerikanska sångerskan, låtskrivaren och skådespelerskan Paris Jackson, dotter till Michael Jackson, delade nyligen med sig av en "ovanlig" hälsoprocedur med sina följare. Efter att flera internetanvändare kommenterade hennes hals "konstiga" utseende i ett av hennes inlägg, bestämde hon sig, som en försiktighetsåtgärd, för att genomgå en serie medicinska undersökningar. Hon dokumenterade denna process på sina sociala medier och lyfte fram den inverkan som onlinekommentarer kan ha på offentliga personer.

Läkarundersökningar som en försiktighetsåtgärd

Paris Jackson förklarade sina handlingar på Instagram : ”Jag ska göra ett ultraljud för att kontrollera mina lymfkörtlar, eftersom ni alla påpekade hur konstig min hals såg ut i mitt senaste inlägg.” Synbart oroad över dessa kommentarer erkände hon att hon började ”få panik”. Som en försiktighetsåtgärd beställde hon en läkare till hennes repetitionsstudio för att göra ett ultraljud av hennes hals och tog även blodprov.

Lugnande resultat

Som tur var visade alla tester normala resultat. I en video som publicerades dagen efter förklarade Paris Jackson att det bara fanns "en väldigt lätt rodnad" på hennes stämband, utan några skador relaterade till sången. Hon förklarade att detta fenomen är vanligt bland sångare som har använt dessa muskler mycket, och helt enkelt mer synligt i hennes fall. Den unga kvinnan lugnade sina följare samtidigt som hon satte saker i perspektiv: "Jag tror att det bara är min nacke, och ni får mig att få panik genom att tro att det är ett problem."

Effekten av onlinekommentarer

Denna sekvens illustrerar återigen den press som kommentarer om offentliga personers utseende kan utöva. Paris Jackson, som var orolig över sin röst, särskilt inför en konsert i Kalifornien, lyckades kanalisera sin ångest till ett ansvarsfullt förhållningssätt, samtidigt som hon indirekt lyfte fram effekterna av oombedda kommentarer. En användbar påminnelse om den försiktighet med vilken man bör kommentera andras fysiska utseende.

Genom att öppet dela denna erfarenhet påminner Paris Jackson oss om vikten av att lyssna på våra kroppar samtidigt som vi behåller lugnet inför kommentarer online. Det är en ansvarsfull inställning till hälsa, i kombination med ett budskap om vänlighet mot andra.

